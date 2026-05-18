Uma discussão motivada por ciúmes terminou em tentativa de homicídio na noite de sexta-feira (16), em São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo. Um homem de 49 anos foi preso em flagrante após esfaquear um rival na região abdominal, em uma área de mata próxima à Praia do Una.

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Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, a vítima de 49 anos foi atingida por um golpe de faca no abdômen e socorrida em estado grave a hospital no Centro de São Sebastião, com risco concreto de morte.