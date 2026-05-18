Uma discussão motivada por ciúmes terminou em tentativa de homicídio na noite de sexta-feira (16), em São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo. Um homem de 49 anos foi preso em flagrante após esfaquear um rival na região abdominal, em uma área de mata próxima à Praia do Una.
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Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, a vítima de 49 anos foi atingida por um golpe de faca no abdômen e socorrida em estado grave a hospital no Centro de São Sebastião, com risco concreto de morte.
De acordo com a investigação, guardas municipais foram acionados pelo COI (Centro de Operações Integradas) para apoiar o Samu em uma ocorrência inicialmente registrada como tentativa de homicídio. No local, os agentes encontraram a vítima ferida e identificaram o autor da facada.
Confissão do suspeito
Ainda conforme o BO, o suspeito teria confessado aos agentes que atacou a vítima por ciúmes envolvendo sua companheira, de 44 anos. A Polícia Civil informou que o suspeito teria jogado a faca utilizada no crime em uma área de mata, o que dificultou a localização da arma.
A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. O delegado responsável pelo caso destacou que o golpe foi direcionado a uma região vital do corpo e que a vítima só sobreviveu devido à rápida intervenção de testemunhas e ao atendimento médico emergencial.
A Polícia Civil decretou a prisão em flagrante do indiciado e representou pela conversão da prisão em preventiva. A perícia foi acionada e exames de corpo de delito foram requisitados para a vítima e para o suspeito.