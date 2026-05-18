Um homem foi preso após efetuar disparo de arma de fogo contra a casa de sua ex-companheira no bairro Jardim Nova Detroit, em São José dos Campos. A ação ocorreu na rua Inésia Pinheiro Soares, na noite do último domingo (17), por volta das 23h.
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De acordo com o relato da vítima, o autor a ameaçou durante todo o dia por não aceitar o término da relação, afirmando que efetuaria disparos caso encontrasse terceiros no local. Posteriormente, ele compareceu ao endereço e disparou contra o imóvel, atingindo a parede próxima à janela do andar superior.
Policiais militares do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados e iniciaram buscas na região e localizaram o veículo do suspeito. Durante a vistoria no carro, os agentes encontraram uma pistola calibre .380 escondida perto do banco do passageiro e uma cápsula deflagrada no banco do motorista.
Arma furtada
Em consulta aos sistemas, a PM identificou a arma como produto de furto registrado em 2019. Ele confessou ser o dono da pistola, mas não quis dar detalhes sobre o disparo, permanecendo em silêncio.
A perícia técnica esteve no local e recolheu o projétil na parede da sacada. Apesar das ameaças, a vítima optou por não solicitar medidas protetivas de urgência no momento. O suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça.