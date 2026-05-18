Um homem foi preso após efetuar disparo de arma de fogo contra a casa de sua ex-companheira no bairro Jardim Nova Detroit, em São José dos Campos. A ação ocorreu na rua Inésia Pinheiro Soares, na noite do último domingo (17), por volta das 23h.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o relato da vítima, o autor a ameaçou durante todo o dia por não aceitar o término da relação, afirmando que efetuaria disparos caso encontrasse terceiros no local. Posteriormente, ele compareceu ao endereço e disparou contra o imóvel, atingindo a parede próxima à janela do andar superior.