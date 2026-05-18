Um idoso morreu após ser atropelado na noite de sábado (17) perto da rotatória da avenida Santos Dumont, no bairro Figueira, em Guaratinguetá. O acidente aconteceu durante uma forte chuva e foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor pela Polícia Civil.
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Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados via Copom para atender uma ocorrência de atropelamento por volta das 18h30. Quando chegaram ao local, a área já estava sinalizada por agentes do trânsito municipal e a vítima havia sido socorrida por uma equipe do Samu.
A motorista do veículo, uma mulher de 61 anos, relatou aos policiais que seguia no sentido Centro sob forte chuva quando ouviu um barulho e viu apenas um vulto passando sobre o para-brisa do automóvel. Ela afirmou que parou imediatamente e acionou o resgate.
Ainda conforme o registro policial, a condutora não apresentava sinais de embriaguez. O teste do bafômetro não foi realizado porque o equipamento estava indisponível no momento da ocorrência.
A vítima chegou a ser levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Guaratinguetá, mas não resistiu aos ferimentos.
Homem não tinha documentos
O homem não portava documentos e, até o momento do registro do boletim, não havia sido oficialmente identificado. De acordo com informações colhidas no local, ele era conhecido popularmente pelo apelido de “Poppei” e seria morador de área livre da cidade, com aproximadamente 65 anos de idade.
O carro envolvido no acidente, um Hyundai Creta prata, apresentava danos na parte frontal, no para-choque e no capô, compatíveis com o impacto. A documentação da motorista e do veículo estava regular, segundo a polícia.
A perícia técnica foi dispensada devido às condições do local, já que a vítima havia sido socorrida, o veículo removido e a chuva intensa prejudicava a preservação da cena do acidente. O caso será investigado pela Polícia Civil de Guaratinguetá.