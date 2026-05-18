Um idoso morreu após ser atropelado na noite de sábado (17) perto da rotatória da avenida Santos Dumont, no bairro Figueira, em Guaratinguetá. O acidente aconteceu durante uma forte chuva e foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor pela Polícia Civil.

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Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados via Copom para atender uma ocorrência de atropelamento por volta das 18h30. Quando chegaram ao local, a área já estava sinalizada por agentes do trânsito municipal e a vítima havia sido socorrida por uma equipe do Samu.