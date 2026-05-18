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TRAGÉDIA

Idoso morre atropelado por carro sob forte chuva em Guaratinguetá

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Homem foi socorrido pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos (imagem ilustrativa)
Homem foi socorrido pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos (imagem ilustrativa)

Um idoso morreu após ser atropelado na noite de sábado (17) perto da rotatória da avenida Santos Dumont, no bairro Figueira, em Guaratinguetá. O acidente aconteceu durante uma forte chuva e foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor pela Polícia Civil.

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Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados via Copom para atender uma ocorrência de atropelamento por volta das 18h30. Quando chegaram ao local, a área já estava sinalizada por agentes do trânsito municipal e a vítima havia sido socorrida por uma equipe do Samu.

A motorista do veículo, uma mulher de 61 anos, relatou aos policiais que seguia no sentido Centro sob forte chuva quando ouviu um barulho e viu apenas um vulto passando sobre o para-brisa do automóvel. Ela afirmou que parou imediatamente e acionou o resgate.

Ainda conforme o registro policial, a condutora não apresentava sinais de embriaguez. O teste do bafômetro não foi realizado porque o equipamento estava indisponível no momento da ocorrência.

A vítima chegou a ser levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Guaratinguetá, mas não resistiu aos ferimentos.

Homem não tinha documentos

O homem não portava documentos e, até o momento do registro do boletim, não havia sido oficialmente identificado. De acordo com informações colhidas no local, ele era conhecido popularmente pelo apelido de “Poppei” e seria morador de área livre da cidade, com aproximadamente 65 anos de idade.

O carro envolvido no acidente, um Hyundai Creta prata, apresentava danos na parte frontal, no para-choque e no capô, compatíveis com o impacto. A documentação da motorista e do veículo estava regular, segundo a polícia.

A perícia técnica foi dispensada devido às condições do local, já que a vítima havia sido socorrida, o veículo removido e a chuva intensa prejudicava a preservação da cena do acidente. O caso será investigado pela Polícia Civil de Guaratinguetá.

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