Dois homens de 28 anos foram presos em flagrante pela Polícia Militar, acusados do furto de uma grande quantidade de cabos elétricos.
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A ocorrência foi registrada na madrugada desta segunda-feira (18) em uma usina de energia solar localizada às margens da Rodovia Presidente Dutra, em Lorena.
A equipe policial foi acionada via rádio para atender a uma ocorrência de furto em andamento. Ao analisarem as imagens das câmeras de segurança da usina, os agentes constataram o momento exato em que os indivíduos romperam o alambrado de proteção para acessar o pátio da empresa.
Durante o patrulhamento nas proximidades, os policiais localizaram e abordaram dois homens com as mesmas características observadas nos vídeos. Suas roupas estavam bastante sujas e ambos apresentavam lesões corporais, marcas compatíveis com a travessia da área de mata fechada e com o rompimento das cercas.
Material recuperado
Após a abordagem, um dos autores confessou o crime e revelou onde haviam escondido as ferramentas e o material furtado.
Foi apreendida uma mochila contendo dois alicates, mudas de roupa e grande volume de cabos elétricos. O material já estava enrolado e pronto para o transporte, escondido numa área de mata próxima à portaria da usina.
Prisões
Os cabos foram apreendidos e encaminhados à delegacia. Os suspeitos foram algemados devido ao risco de fuga e foram indiciados por furto qualificado em concurso de duas ou mais pessoas, cuja pena pode variar de 2 a 8 anos de reclusão, além de multa.