Dois homens de 28 anos foram presos em flagrante pela Polícia Militar, acusados do furto de uma grande quantidade de cabos elétricos.

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A ocorrência foi registrada na madrugada desta segunda-feira (18) em uma usina de energia solar localizada às margens da Rodovia Presidente Dutra, em Lorena.