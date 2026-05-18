Um vídeo mostra a queda que provocou a morte do motociclista Edson Gomes da Silva, de 53 anos, na rodovia SP-50, em São José dos Campos. Ele morreu na noite de domingo (17), após cair de moto na estrada, nas proximidades da Vila Paiva, na região norte da cidade, e bater contra uma estrutura metálica de sinalização no canteiro central.

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Segundo informações apuradas pela reportagem, Edson estava muito próximo de casa no momento do acidente, a cerca de 50 metros da residência.