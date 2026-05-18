Um vídeo mostra a queda que provocou a morte do motociclista Edson Gomes da Silva, de 53 anos, na rodovia SP-50, em São José dos Campos. Ele morreu na noite de domingo (17), após cair de moto na estrada, nas proximidades da Vila Paiva, na região norte da cidade, e bater contra uma estrutura metálica de sinalização no canteiro central.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo informações apuradas pela reportagem, Edson estava muito próximo de casa no momento do acidente, a cerca de 50 metros da residência.
O vídeo mostra que Edson trafegava pela via rente ao meio-fio, no canteiro central, quando a moto escorregou. A suspeita é que a chuva e o asfalto molhado possam ter contribuído para a perda de controle. Após a queda, Edson bateu contra a estrutura metálica na rodovia. O impacto foi forte e ele não resistiu aos ferimentos.
O boletim informa que a equipe de resgate, por meio de unidade de suporte avançado, já estava no local quando a Polícia Militar chegou. A médica responsável pelo atendimento confirmou o óbito ainda no local.
Cerimônia de despedida
Segundo informações, Edson trabalhava como pintor, era evangélico e retornava para casa quando ocorreu a fatalidade. O ponto do acidente fica a poucos metros de sua residência, aproximadamente 50 metros. A morte gerou grande comoção entre amigos, vizinhos e conhecidos, que o descrevem como um homem trabalhador.
O velório de Edson aconteceu no Velório Municipal Santana, em São José dos Campos. O sepultamento será realizado nesta segunda-feira (18), às 16h30, no Cemitério Municipal Maria Peregrina, em Santana.
O boletim aponta que, pelas informações preliminares colhidas no local, inclusive com populares, o acidente teria ocorrido sem participação de terceiros.
As circunstâncias ainda serão apuradas pelas autoridades. A Polícia Civil deve analisar a dinâmica da queda, as condições da pista, o tempo chuvoso e demais elementos necessários para esclarecer o caso.