Um casal viveu momentos de terror após ser sequestrado e mantido sob a mira de criminosos durante cerca de três horas na região de Jacareí.

As vítimas, um homem de 63 anos e uma mulher de 61, foram abordadas por assaltantes armados na Rodovia Dom Pedro 1º, tiveram a van roubada e perderam também uma motocicleta BMW zero quilômetro.

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