Um casal viveu momentos de terror após ser sequestrado e mantido sob a mira de criminosos durante cerca de três horas na região de Jacareí.
As vítimas, um homem de 63 anos e uma mulher de 61, foram abordadas por assaltantes armados na Rodovia Dom Pedro 1º, tiveram a van roubada e perderam também uma motocicleta BMW zero quilômetro.
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O crime aconteceu na tarde de sexta-feira (15), quando o casal retornava de Sorocaba em uma van Renault Master branca. Na carroceria do veículo estava uma BMW R 1300 RT recém-comprada.
Segundo o boletim de ocorrência, o ataque ocorreu próximo a Jacareí. As vítimas relataram que ouviram um barulho na lateral da van, momento em que um carro branco se aproximou e ordenou que parassem no acostamento.
Pouco depois, um Chevrolet Corsa preto atravessou na frente da van, impedindo a continuidade da viagem.
Casal foi colocado em carro dos criminosos
Os criminosos desceram do veículo e renderam o casal. Pelo menos um dos suspeitos estava armado. As vítimas foram retiradas da van e colocadas dentro do carro usado pelos assaltantes, enquanto os criminosos fugiam levando tanto a van quanto a motocicleta de luxo.
Durante aproximadamente três horas, o casal permaneceu sob poder dos criminosos, sendo levado por rodovias, estradas vicinais e trechos de terra na região de Santa Isabel.
Além dos veículos, os assaltantes também roubaram celular, cartões bancários e dinheiro das vítimas. Os criminosos ainda tentaram realizar movimentações financeiras por meio de aplicativos bancários.
Libertação na Via Dutra
Após horas de tensão, o casal foi abandonado pelos criminosos na Rodovia Presidente Dutra, nas proximidades do Rancho da Pamonha.
As vítimas conseguiram entrar em contato com familiares e pedir ajuda.
A empresa responsável pelo rastreamento da van informou que o sinal do veículo foi interrompido durante a ação criminosa. Posteriormente, o automóvel foi localizado completamente depenado. Já a motocicleta BMW R 1300 RT não havia sido encontrada até a publicação desta reportagem.
O caso foi registrado na Polícia Civil, que investiga o crime. Até o momento, ninguém foi preso.