O motociclista que morreu na rodovia SP-50, em São José dos Campos, foi identificado como Edson Gomes da Silva, de 53 anos. Ele morreu no domingo (17), após sofrer uma queda de moto na estrada, nas proximidades da Vila Paiva, na região norte da cidade.

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De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente foi registrado como colisão com vítima fatal. A vítima conduzia uma motocicleta Honda CB300F Twister ABS, vermelha, ano 2025 e modelo 2026.