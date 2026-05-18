O motociclista que morreu na rodovia SP-50, em São José dos Campos, foi identificado como Edson Gomes da Silva, de 53 anos. Ele morreu no domingo (17), após sofrer uma queda de moto na estrada, nas proximidades da Vila Paiva, na região norte da cidade.
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De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente foi registrado como colisão com vítima fatal. A vítima conduzia uma motocicleta Honda CB300F Twister ABS, vermelha, ano 2025 e modelo 2026.
Segundo informações apuradas pela reportagem, Edson estava muito próximo de casa no momento do acidente, a cerca de 50 metros da residência.
Um vídeo mostra que o motociclista trafegava pela via rente ao meio-fio, no canteiro central, quando a moto escorregou. A suspeita inicial é que a chuva e o asfalto molhado possam ter contribuído para a perda de controle.
Após a queda, Edson bateu contra uma estrutura metálica de sinalização no canteiro central. O impacto foi forte, e ele não resistiu aos ferimentos.
Vítima morreu no local do acidente
O boletim informa que a equipe de resgate, por meio de unidade de suporte avançado, já estava no local quando a Polícia Militar chegou. A médica responsável pelo atendimento confirmou o óbito ainda no local.
O velório de Edson Gomes da Silva acontece no Velório Municipal Santana, em São José dos Campos. O sepultamento será realizado nesta segunda-feira (18), às 16h30, no Cemitério Municipal Maria Peregrina, em Santana.
O boletim aponta que, pelas informações preliminares colhidas no local, inclusive com populares, o acidente teria ocorrido sem participação de terceiros.
As circunstâncias ainda serão apuradas pelas autoridades. A Polícia Civil deve analisar a dinâmica da queda, as condições da pista, o tempo chuvoso e demais elementos necessários para esclarecer o caso.
A SP-50, também conhecida como rodovia Monteiro Lobato, é uma das principais ligações entre São José dos Campos e cidades da Serra da Mantiqueira.