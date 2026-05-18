Cães e gatos de rua são acolhidos em unidades prisionais da região do Vale do Paraíba por meio de uma parceria com centros de controle de zoonoses municipais.

A iniciativa funciona no canil da Penitenciária 1 "Dr. Tarcizo Leonce Pinheiro Cintra", em Tremembé, e no gatil do CDP (Centro de Detenção Provisória) "Dr. Félix Nobre de Campos", em Taubaté, e promove a capacitação profissional e a reintegração social dos detentos.

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Acolhimento