Cães e gatos de rua são acolhidos em unidades prisionais da região do Vale do Paraíba por meio de uma parceria com centros de controle de zoonoses municipais.
A iniciativa funciona no canil da Penitenciária 1 "Dr. Tarcizo Leonce Pinheiro Cintra", em Tremembé, e no gatil do CDP (Centro de Detenção Provisória) "Dr. Félix Nobre de Campos", em Taubaté, e promove a capacitação profissional e a reintegração social dos detentos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Acolhimento
Os animais acolhidos chegam às unidades já acompanhados pelo CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), vacinados, vermifugados, castrados e microchipados. Nas unidades, eles são alimentados e passam por processos periódicos de higiene, sendo disponibilizados em feiras para adoção.
As atividades de socialização e acompanhamento são diárias e funcionam como ferramenta de capacitação e desenvolvimento pessoal para pessoas privadas de liberdade do regime semiaberto.
O projeto
O projeto funciona desde 2019 e, segundo a administração, promove responsabilidade, disciplina e senso de compromisso, além da oportunidade de que os detentos aprendam uma nova profissão. Há relatos de participantes que, após conquistarem a liberdade, utilizaram os conhecimentos adquiridos no projeto para empreender.
Mais do que espaços de acolhimento, o canil e o gatil se consolidaram como iniciativas voltadas à proteção animal e à reintegração social, conectando cuidado, capacitação e novas oportunidades para os participantes do projeto.
Espaço
Atualmente, o canil instalado na Penitenciária I de Tremembé abriga cerca de 70 cães e possui capacidade para receber até 200 animais. O espaço tem 355,55 m² de área construída e um parque de 277 m² ao ar livre, equipado com gramado e brinquedos.
Já o gatil do CDP de Taubaté acolhe aproximadamente 90 gatos em um espaço de 62,55 m², com ambientes coletivos e individuais preparados para os animais resgatados.
As estruturas também possuem áreas de banho, vacinação, tosa e armazenamento de materiais.