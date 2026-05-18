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TRAGÉDIA

Jacareí: Motociclista morre após acidente com 3 veículos na Dutra

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/Polícia Civil
Moto da vítima fatal
Moto da vítima fatal

O motociclista Antonio José Gomes, de 59 anos, morreu em um grave acidente registrado na madrugada de domingo (17), na rodovia Presidente Dutra, em Jacareí. A ocorrência foi registrada no km 170 da pista sentido São Paulo e envolveu uma motocicleta, um caminhão e dois carros.

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Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) foram acionadas por volta das 5h30 para atender o acidente. Quando os agentes chegaram ao local, a vítima já estava sem vida. A morte foi confirmada pela equipe médica da concessionária da rodovia.

Antonio conduzia uma motocicleta Yamaha YBR 125, com placa de Guararema (SP), quando ocorreu o acidente. Além da moto, se envolveram na ocorrência um caminhão Volvo FH 400, um Nissan Kicks e um Volkswagen Virtus.

De acordo com os policiais rodoviários, há indícios de que o motociclista tenha sofrido uma queda antes de ser atingido pelos demais veículos. O caminhoneiro relatou que não visualizou qualquer iluminação da motocicleta no momento do impacto, hipótese que reforça a possibilidade de a moto já estar caída sobre a pista.

Ainda conforme o BO, a dinâmica exata do acidente segue indefinida e dependerá da conclusão dos laudos periciais. A Polícia Civil informou que foram requisitados exames no local, necroscópico e toxicológico da vítima.

Motoristas fizeram teste do bafômetro

Os motoristas envolvidos realizaram teste do bafômetro e todos tiveram resultado negativo para ingestão de álcool. O caminhoneiro permaneceu no local e colaborou com a investigação. Já o motorista de um dos carros deixou a rodovia antes da chegada da polícia, alegando que precisava embarcar em um voo em Guarulhos, mas depois se apresentou espontaneamente às autoridades.

A ocorrência foi registrada como homicídio culposo na direção de veículo automotor. Até o momento, a polícia informou que não há elementos suficientes para responsabilizar criminalmente algum dos envolvidos, e o caso seguirá sob investigação.

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