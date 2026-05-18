O motociclista Antonio José Gomes, de 59 anos, morreu em um grave acidente registrado na madrugada de domingo (17), na rodovia Presidente Dutra, em Jacareí. A ocorrência foi registrada no km 170 da pista sentido São Paulo e envolveu uma motocicleta, um caminhão e dois carros.

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Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) foram acionadas por volta das 5h30 para atender o acidente. Quando os agentes chegaram ao local, a vítima já estava sem vida. A morte foi confirmada pela equipe médica da concessionária da rodovia.