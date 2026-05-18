Ídolo do Vasco, Geovani Silva morreu na madrugada desta segunda-feira (18) após passar mal "de forma repentina". O ex-jogador foi levado ao hospital, mas não resistiu. Ele tinha 62 anos e deixa três filhos.

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O anúncio da morte foi feito nesta manhã nas redes sociais de Geovani. Um culto de despedida deve acontecer amanhã, mas ainda será confirmado.