Ídolo do Vasco, Geovani Silva morreu na madrugada desta segunda-feira (18) após passar mal "de forma repentina". O ex-jogador foi levado ao hospital, mas não resistiu. Ele tinha 62 anos e deixa três filhos.
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O anúncio da morte foi feito nesta manhã nas redes sociais de Geovani. Um culto de despedida deve acontecer amanhã, mas ainda será confirmado.
Segundo relato, Geovani "passou mal de forma repentina", foi levado ao hospital, mas não resistiu. Houve tentativas de reanimação.
O ex-jogador realizava tratamento para a Síndrome de POEMS, "condição que afetava alguns de seus órgãos". Segundo comunicado, Geovani "vinha lutando bravamente e se mantendo bem, mas infelizmente acabou não resistindo a essa fatalidade".
“Estamos todos muito abalados e tristes com essa partida tão inesperada. Que Deus possa confortar o coração de todos os familiares, amigos e daqueles que tiveram o privilégio de conviver com ele.”
No ano passado, Geovani sofreu uma parada cardiorrespiratória e chegou a ser entubado. Ao todo, ele teve três paradas cardíacas.
Ele descobriu o Mieloma Múltiplo, um câncer incurável que atinge as células da medula óssea, em 2006. O ex-jogador fez tratamento para tentar regredir a doença.
Geovani atuou no Vasco por 12 anos — em três passagens — e foi vice-campeão brasileiro em 1984. Ele também foi cinco vezes campeão estadual (1982,1987,1988,1992 e 1993) e ganhou o apelido de "Pequeno Príncipe". Pela seleção brasileira, foi prata nas Olimpíadas de Seul, na Coreia do Sul, em 1988.
Veja o comunicado na íntegra
"Amigos, é com profundo pesar que comunicamos o falecimento do nosso guerreiro Geovani Silva.
Na madrugada de hoje, ele passou mal de forma repentina e foi socorrido imediatamente ao hospital mais próximo. Apesar de todos os esforços da equipe médica e das tentativas de reanimação, infelizmente ele não resistiu dessa vez.
Geovani já vinha realizando tratamento para a Síndrome de POEMS, condição que afetava alguns de seus órgãos. Dentro do possível, vinha lutando bravamente e se mantendo bem, mas infelizmente acabou não resistindo a essa fatalidade.
Estamos todos muito abalados e tristes com essa partida tão inesperada. Que Deus possa confortar o coração de todos os familiares, amigos e daqueles que tiveram o privilégio de conviver com ele.
Possivelmente haverá um culto de despedida amanhã, 19/05 na Igreja Cristã Maranata Praia da Costa 3, pela manhã, seguido do sepultamento no Parque da Paz, em Vila Velha. Assim que confirmado, passaremos mais informações.
A família agradece todo o carinho, as mensagens e as orações neste momento tão difícil. Pedimos que continuem orando para que Deus dê força, conforto e paz a todos nós".
* Com informações do portal UOL