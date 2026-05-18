O disparo de uma arma de fogo contra a casa da ex-mulher em São José dos Campos terminou com um homem de 64 anos preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira (18), após ameaças contra a ex e apreensão de uma pistola calibre .380. O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária).
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De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados por volta das 23h de domingo (17) para atender ocorrência de disparo de arma de fogo na rua Inésia Pinheiro Soares, no Jardim Nova Detroit, região leste de São José dos Campos.
A vítima, de 47 anos, relatou que o ex-companheiro foi até a frente da residência, fez ameaças e teria efetuado um disparo em direção ao imóvel. Segundo o registro, ela vinha sendo ameaçada ao longo do dia por mensagens e áudios enviados ao celular.
Marcas de tiro na residência
Inicialmente, os policiais não localizaram vestígios aparentes do disparo. Depois, equipes de apoio retornaram ao local e constataram marca de projétil em uma janela do pavimento superior, além da presença do projétil na área da sacada.
O local foi preservado para perícia. O Instituto de Criminalística recolheu o projétil, que estava incrustado na parede, e também foi feita coleta de material para exame residuográfico.
O boletim ressalta que o disparo não foi feito diretamente contra a vítima. Mesmo assim, a Polícia Civil considerou o contexto de ameaça, o uso de arma de fogo e o temor relatado pela mulher.
Suspeito foi encontrado em veículo
Durante patrulhamento, a Polícia Militar localizou o veículo indicado pela vítima. O motorista demorou a atender à ordem de parada e foi abordado.
Nada de ilícito foi encontrado com ele na busca pessoal. Porém, durante vistoria no carro, os policiais localizaram uma pistola Taurus calibre .380, escondida na parte interna do veículo, próxima ao banco do passageiro.
Também foram encontrados 19 cartuchos íntegros e uma munição deflagrada. O boletim informa ainda que a arma apreendida tinha registro de furto anterior, de 2019.
Em um primeiro momento, o homem negou ser dono da arma. Depois, admitiu que o armamento pertencia a ele, mas não informou a procedência nem esclareceu o disparo, conforme o boletim.
Na delegacia, após ser cientificado dos direitos legais e constitucionais, o indiciado permaneceu em silêncio.
Autoridade policial pediu prisão preventiva
O caso foi registrado como disparo de arma de fogo, ameaça contra mulher, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação. A autoridade policial não arbitrou fiança e representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.
A vítima confirmou as ameaças sofridas e relatou temor pela própria integridade física. No momento do registro, ela declarou não ter interesse na adoção de medidas protetivas de urgência.
Mesmo sem pedido de medida protetiva naquele momento, a Polícia Civil orientou a vítima sobre prazos e direitos previstos na legislação.