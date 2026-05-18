O disparo de uma arma de fogo contra a casa da ex-mulher em São José dos Campos terminou com um homem de 64 anos preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira (18), após ameaças contra a ex e apreensão de uma pistola calibre .380. O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária).

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De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados por volta das 23h de domingo (17) para atender ocorrência de disparo de arma de fogo na rua Inésia Pinheiro Soares, no Jardim Nova Detroit, região leste de São José dos Campos.