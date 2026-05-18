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38 MIL EMPREGOS

Lula anuncia R$ 37 bilhões para refinarias da Petrobras em SP

Por Da redação | Paulínia (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
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Ricardo Stuckert
Presidente Lula em visita à unidade da Petrobras
Presidente Lula em visita à unidade da Petrobras

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa nesta segunda-feira (18) de uma visita à Replan (Refinaria de Paulínia), no interior de São Paulo, para anunciar um pacote de investimentos de R$ 37 bilhões da Petrobras no estado até 2030.

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Ao lado da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, Lula deve detalhar os aportes destinados aos setores de refino, biorrefino, logística, exploração e produção, além de projetos voltados à descarbonização e geração de energia sustentável.

Do total anunciado, aproximadamente R$ 6 bilhões serão direcionados especificamente para a refinaria de Paulínia. A expectativa da estatal é que a ampliação dos investimentos impulsione a modernização da estrutura industrial, fortaleça a produção de combustíveis e amplie projetos ligados à transição energética.

A Petrobras não informou quanto do aporte será destinado à Revap (Refinaria Henrique Lage), polo industrial da Petrobras em São José dos Campos.

A cerimônia acontece na Replan, considerada a maior refinaria da Petrobras no país e estratégica para o abastecimento nacional. A unidade é responsável por atender mais de 30% do território brasileiro e representa cerca de 1% do PIB nacional em faturamento anual.

Segundo a Petrobras, o pacote também deve provocar impacto direto na economia paulista, com a criação estimada de cerca de 38 mil empregos diretos e indiretos ao longo dos próximos anos.

O anúncio ocorre em meio à estratégia do governo federal de ampliar investimentos em infraestrutura energética e reforçar o papel da Petrobras na expansão da indústria nacional, especialmente em áreas ligadas à sustentabilidade e segurança energética.

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