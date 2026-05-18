O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa nesta segunda-feira (18) de uma visita à Replan (Refinaria de Paulínia), no interior de São Paulo, para anunciar um pacote de investimentos de R$ 37 bilhões da Petrobras no estado até 2030.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ao lado da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, Lula deve detalhar os aportes destinados aos setores de refino, biorrefino, logística, exploração e produção, além de projetos voltados à descarbonização e geração de energia sustentável.