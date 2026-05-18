A morte de Teresinha Aparecida de Oliveira, de 67 anos, causou grande comoção entre familiares, amigos e moradores de São José dos Campos. Muito conhecida e querida na comunidade, Teresinha recebeu inúmeras homenagens nas redes sociais, onde pessoas próximas destacaram sua bondade, carinho e dedicação à família.

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Moradora de São José dos Campos, Teresinha morreu no sábado (16). A causa da morte não foi divulgada pela família.