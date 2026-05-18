A morte de Teresinha Aparecida de Oliveira, de 67 anos, causou grande comoção entre familiares, amigos e moradores de São José dos Campos. Muito conhecida e querida na comunidade, Teresinha recebeu inúmeras homenagens nas redes sociais, onde pessoas próximas destacaram sua bondade, carinho e dedicação à família.
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Moradora de São José dos Campos, Teresinha morreu no sábado (16). A causa da morte não foi divulgada pela família.
O clima entre amigos e familiares é de profunda tristeza. Nas redes sociais, mensagens emocionadas revelam o carinho que ela cultivou ao longo da vida.
Neusa Silva escreveu uma despedida marcada pela fé e emoção. “Vai em paz, ao encontro do pai eterno... que todos da família sejam confortados pelo nosso Rei Jesus Cristo e breve voltará pra viver numa nova terra de Deus”, declarou.
Ana Cristina Silva também manifestou solidariedade à família. “Meus sinceros sentimentos a todos familiares e amigos que Deus conforte vossos corações enlutados neste momento tão difícil”, afirmou.
Já Ademar Corrêa Jr. destacou o impacto da perda entre as pessoas próximas. “Gostaria de externar minhas sinceras condolências e respeito à família e amigos enlutados pela perda irreparável”, disse.
O velório de Teresinha aconteceu no domingo (17), a partir das 4h30, na residência da família, localizada na Vila Veneziani, região norte de São José dos Campos.
O sepultamento foi realizado às 16h de domingo, no Cemitério Horto São Dimas, no Jardim Ismênia, na zona leste de São José.
A despedida mobiliza amigos, familiares e moradores da cidade, que lamentam a partida de uma mulher descrita por muitos como acolhedora, generosa e muito querida por todos ao seu redor.