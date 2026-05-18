Os seis filhos de Agnaldo Barbosa Coelho, conhecido como “Guil”, vivem há quase 20 anos uma busca marcada por angústia, esperança e poucas respostas.

Morador de São José dos Campos, o pedreiro desapareceu em 2006 após viajar para São Paulo com um grupo de moradores da zona sul da cidade para participar de uma reunião de cunho político.

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