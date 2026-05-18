O Governo de São Paulo anunciou a ampliação da Tabela SUS Paulista para hospitais municipais. A medida contempla unidades do Vale do Paraíba e vai garantir a ampliação na realização de cirurgias de alta e média complexidade.

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No total, a região conta com oito hospitais contemplados, o que pode garantir um aporte financeiro de até R$ 90,2 milhões por ano atrelado ao volume de atendimentos realizados.

O anúncio foi feito pelo governador Tarcísio de Freitas e faz parte de um pacote macro de R$ 760 milhões anuais destinados a 100 hospitais de 77 cidades em todo o estado.