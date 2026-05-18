O Governo de São Paulo anunciou a ampliação da Tabela SUS Paulista para hospitais municipais. A medida contempla unidades do Vale do Paraíba e vai garantir a ampliação na realização de cirurgias de alta e média complexidade.
Aportes
No total, a região conta com oito hospitais contemplados, o que pode garantir um aporte financeiro de até R$ 90,2 milhões por ano atrelado ao volume de atendimentos realizados.
O anúncio foi feito pelo governador Tarcísio de Freitas e faz parte de um pacote macro de R$ 760 milhões anuais destinados a 100 hospitais de 77 cidades em todo o estado.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Mais recursos para exames e cirurgias na região
A Tabela SUS Paulista foi criada para corrigir a defasagem dos valores pagos pelo governo federal por consultas e procedimentos. Com o programa estadual, o complemento chega até cinco vezes o valor da tabela federal para procedimentos realizados pelo SUS.
Para os moradores do Vale do Paraíba, a expectativa é que a inclusão das estruturas municipais acelere a oferta de procedimentos de média e alta complexidade, reduzindo filas. O modelo repete a estratégia adotada em 2024 com as Santas Casas e hospitais filantrópicos da região, que já vinham recebendo suporte estadual.
Hospitais
Os repasses serão feitos de acordo com a produção de cada unidade. O destaque fica para São José dos Campos, que teve três complexos de saúde incluídos, além do Hospital Universitário de Taubaté, o Complexo de Campos do Jordão e o Hospital Municipal de Queluz. O Litoral Norte também integra o lote regional com São Sebastião e Ilhabela.
Veja a lista detalhada das instituições integradas ao programa:
-
Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence – São José dos Campos
Centro de Referência em Moléstias Infecciosas – São José dos Campos
Hospital de Clínicas Sul – São José dos Campos
Hospital Municipal Universitário de Taubaté – Taubaté
Complexo Municipal de Saúde – Campos do Jordão
Hospital Municipal de Queluz – Queluz
Hospital de Clínicas de São Sebastião Costa Sul – São Sebastião
Hospital Municipal Gov. Mário Covas Jr. – Ilhabela