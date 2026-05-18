19 de maio de 2026
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RODOVIA SP-50

Motociclista morre após cair e bater em poste na SP-50, em SJC

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

Um motociclista morreu na rodovia SP-50, em São José dos Campos, após sofrer uma queda e bater contra um poste metálico de sinalização no canteiro central da estrada. O acidente aconteceu no domingo (17), nas proximidades do bairro Vila Paiva, na região norte do município.

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Um vídeo obtido pela reportagem mostra o motociclista pela via, rente ao meio-fio, ao lado do canteiro central. Em determinado momento, a moto escorrega, possivelmente por causa da chuva e do asfalto molhado, e o condutor cai sozinho.

Na sequência, ele atinge o poste metálico de sinalização instalado no canteiro central. O impacto foi forte, e o homem não resistiu aos ferimentos. A morte ocorreu no local.

Vítima morre perto de casa

Segundo informações apuradas pela reportagem, a vítima estava muito próxima da residência no momento do acidente, a cerca de 50 metros de casa.

A Polícia Rodoviária foi acionada e deve apurar as circunstâncias da queda, inclusive as condições da pista, a dinâmica do acidente e eventual influência do tempo chuvoso.

A SP-50 é uma das principais ligações entre São José dos Campos e cidades da Serra da Mantiqueira. Em dias de chuva, motoristas e motociclistas devem redobrar a atenção, principalmente em curvas, trechos com desnível, faixa próxima ao meio-fio e pontos com acúmulo de água.

As causas do acidente ainda serão esclarecidas pelas autoridades responsáveis.

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