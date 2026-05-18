Um motociclista morreu na rodovia SP-50, em São José dos Campos, após sofrer uma queda e bater contra um poste metálico de sinalização no canteiro central da estrada. O acidente aconteceu no domingo (17), nas proximidades do bairro Vila Paiva, na região norte do município.

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Um vídeo obtido pela reportagem mostra o motociclista pela via, rente ao meio-fio, ao lado do canteiro central. Em determinado momento, a moto escorrega, possivelmente por causa da chuva e do asfalto molhado, e o condutor cai sozinho.