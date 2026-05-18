Quem procura emprego em Taubaté pode se candidatar a uma das 44 vagas anunciadas na plataforma Gupy. As oportunidades contemplam áreas como indústria, varejo, logística, vendas, saúde, educação e serviços em grandes empresas nacionais como Usiminas, Ambev, Suzano, Lojas Renner e RD Saúde.

Vagas

As vagas são destinadas a pessoas com diferentes níveis de experiência e formação. Há oportunidades para supervisores, conferentes de armazém, vendedores, consultores, gerentes, assistentes de loja, farmacêuticos, motoristas, analistas e profissionais da área comercial, entre outras funções.

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