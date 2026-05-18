19 de maio de 2026
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OPORTUNIDADE

Plataforma anuncia 44 vagas de emprego em empresas em Taubaté

Por Luyse Camargo | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Plataforma anuncia 44 vagas de emprego em Taubaté
Plataforma anuncia 44 vagas de emprego em Taubaté

Quem procura emprego em Taubaté pode se candidatar a uma das 44 vagas anunciadas na plataforma Gupy. As oportunidades contemplam áreas como indústria, varejo, logística, vendas, saúde, educação e serviços em grandes empresas nacionais como Usiminas, Ambev, Suzano, Lojas Renner e RD Saúde.

Vagas

As vagas são destinadas a pessoas com diferentes níveis de experiência e formação. Há oportunidades para supervisores, conferentes de armazém, vendedores, consultores, gerentes, assistentes de loja, farmacêuticos, motoristas, analistas e profissionais da área comercial, entre outras funções.

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As empresas também oferecem a possibilidade de cadastro em banco de talentos para futuros processos seletivos.

Inclusão

Empresas como Usiminas, Ambev, Sicoob UniMais Rio, Suzano, Movida, GPA, Vialaser Depilação, RD Saúde e Loxam Brasil informam inclusão de candidatos com deficiência em seus processos seletivos.

Como se candidatar

Os interessados podem conferir todas as vagas disponíveis na plataforma Gupy. É possível filtrar oportunidades por área, empresa, localidade e modalidade de contratação. A inscrição é gratuita.

Clique aqui para pesquisar as vagas.

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