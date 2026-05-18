Idoso de 66 anos foi atingido na cabeça durante briga em frente a um bar no Jardim Paraíso; suspeito foi preso em flagrante por tentativa de homicídio.
Um homem foi preso em flagrante por tentativa de homicídio após um ataque com machado registrado na tarde deste sábado (16), em Cruzeiro.
A ocorrência aconteceu na Avenida José Novaes Sobrinho, no Jardim Paraíso. A vítima, um homem de 66 anos, sofreu ferimentos graves na cabeça e precisou ser internada na Santa Casa da cidade.
Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados via Copom para atender uma denúncia de agressão em frente a um bar da região.
No local, os agentes encontraram apenas testemunhas. O proprietário do estabelecimento relatou que houve uma briga na calçada, mas afirmou não saber detalhes sobre o caso. O boletim ainda aponta que o local já havia sido lavado quando a polícia chegou.
Vítima tentou se defender durante agressão
Na Santa Casa, os policiais conversaram com a vítima, que relatou estar sentada em frente ao bar (local onde também mora) quando foi atacada por um homem conhecido apenas de vista no bairro.
De acordo com o relato, o idoso tentou se defender utilizando uma marreta, mas acabou atingido por um golpe de machado no lado direito da cabeça.
Por causa da gravidade do ferimento, a equipe médica decidiu manter a vítima internada para observação e tratamento.
Suspeito foi reconhecido pela vítima
Durante o atendimento da ocorrência, uma ambulância do Samu chegou ao hospital transportando outro homem ferido. Segundo a polícia, a vítima reconheceu imediatamente o suspeito como autor da agressão.
O homem alegou que teria sido atacado primeiro e afirmou ter agido em legítima defesa.
Após receber atendimento médico, ele foi levado ao plantão policial, onde recebeu voz de prisão em flagrante por tentativa de homicídio.
A Polícia Civil solicitou a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. O suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de Cruzeiro, onde permanece à disposição da Justiça.