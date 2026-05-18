Idoso de 66 anos foi atingido na cabeça durante briga em frente a um bar no Jardim Paraíso; suspeito foi preso em flagrante por tentativa de homicídio.

Um homem foi preso em flagrante por tentativa de homicídio após um ataque com machado registrado na tarde deste sábado (16), em Cruzeiro.

A ocorrência aconteceu na Avenida José Novaes Sobrinho, no Jardim Paraíso. A vítima, um homem de 66 anos, sofreu ferimentos graves na cabeça e precisou ser internada na Santa Casa da cidade.