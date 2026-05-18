A Prefeitura de Ubatuba abriu 40 vagas para contratação de guarda-vidas para a temporada de verão 2026/2027. As inscrições vão até 17 de junho de 2026. Os aprovados em processo seletivo receberão treinamento e atuarão nas praias da cidade junto ao GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo).

O salário é de R$ 2.483,86 e o contratado também recebe benefícios previstos em lei.

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Processo seletivo