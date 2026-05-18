A Prefeitura de Ubatuba abriu 40 vagas para contratação de guarda-vidas para a temporada de verão 2026/2027. As inscrições vão até 17 de junho de 2026. Os aprovados em processo seletivo receberão treinamento e atuarão nas praias da cidade junto ao GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo).
O salário é de R$ 2.483,86 e o contratado também recebe benefícios previstos em lei.
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Processo seletivo
Interessados devem se inscrever presencialmente até 17 de junho de 2026 no Quartel do Corpo de Bombeiros, na rua Guanabara, nº 18, no bairro Perequê-Açu.
Candidatos passaram por teste de aptidão física e investigação social e, mediante aprovação, receberão treinamento específico.
Haverá avaliação teórica e prática após o treinamento e por fim, a contratação dentro dos critéiros do edital.
Contrato
O contrato temporário de trabalho prevê carga horária de 200 horas/mês e terá duração inicial de 150 dias, prorrogáveis por igual período.
Clique aqui para conferir o edital completo do processo seletivo.