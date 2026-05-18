19 de maio de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

Adulto é indiciado por corrupção de menores em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Homem responderá por corrupção de menores
Homem responderá por corrupção de menores

Um adolescente de 15 anos foi flagrado praticando tráfico de drogas em Taubaté. A ação ocorreu na última quinta-feira (14), durante o patrulhamento da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) na rua Salim Rachidam, nas proximidades de uma quadra de areia, e resultou na apreensão de uma porção de dry e 13 de cocaína.

A equipe visualizou o menor entregando uma porção de dry a um homem de 39 anos. Ambos foram abordados. O jovem ainda portava oito eppendorfs (pinos) e o adulto, cinco eppendorfs contendo substância semelhante à cocaína.

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Apreensão

Ao ser questionado pelos agentes, o adulto afirmou ser apenas usuário de drogas. O menor confessou que recebia a quantia de R$ 100 para realizar a entrega dos ilícitos, mas não indicou quem seria o responsável pelo fornecimento dos entorpecentes.

Os responsáveis legais pelo adolescente foram acionados para acompanhar a ocorrência. O adulto foi indiciado por corrupção de menores e está à disposição da Justiça.

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