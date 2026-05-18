Um adolescente de 15 anos foi flagrado praticando tráfico de drogas em Taubaté. A ação ocorreu na última quinta-feira (14), durante o patrulhamento da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) na rua Salim Rachidam, nas proximidades de uma quadra de areia, e resultou na apreensão de uma porção de dry e 13 de cocaína.

A equipe visualizou o menor entregando uma porção de dry a um homem de 39 anos. Ambos foram abordados. O jovem ainda portava oito eppendorfs (pinos) e o adulto, cinco eppendorfs contendo substância semelhante à cocaína.

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