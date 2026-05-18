Um homem foi preso e mais de 4 kg de drogas foram apreendidas durante ação da Polícia Militar no bairro Perequê-Açu, em Ubatuba. A operação ocorreu na noite de domingo (15), após denúncia anônima que apontava uma residência que funcionava como centro de armazenamento de entorpecentes.

Abordagem

No local, as equipes visualizaram um homem em frente ao imóvel e, durante a abordagem, ele confessou manter os ilícitos no imóvel em troca de R$ 500 mensais.

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