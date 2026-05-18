Um homem foi preso e mais de 4 kg de drogas foram apreendidas durante ação da Polícia Militar no bairro Perequê-Açu, em Ubatuba. A operação ocorreu na noite de domingo (15), após denúncia anônima que apontava uma residência que funcionava como centro de armazenamento de entorpecentes.
Abordagem
No local, as equipes visualizaram um homem em frente ao imóvel e, durante a abordagem, ele confessou manter os ilícitos no imóvel em troca de R$ 500 mensais.
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Ao todo, foram apreendidas 4.139 porções de drogas armazenadas em uma mochila, sendo:
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2.290 eppendorfs de cocaína (1,900 kg)
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1.283 pedras de crack (0,790 kg)
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419 porções de maconha (1,110 kg)
84 microtubos de haxixe (0,215 kg)
59 comprimidos de ecstasy (0,060 kg)
04 tubos de lança-perfume (410 ml)
As apreensões resultaram no prejuízo de R$ 60 mil ao tráfico de drogas da região. O responsável foi preso em flagrante e conduzido à delegacia, onde está à disposição da Justiça.