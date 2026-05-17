Dois homens foram esfaqueados após uma confusão nas proximidades de um bar na Vila Pantaleão, em Caçapava, na manhã deste domingo (17). O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

A ocorrência aconteceu nas imediações da Rua Sargento Andiras Nogueira. Segundo a Polícia Civil, as vítimas, de 18 e 29 anos, deram entrada no Hospital Fusam com diversos ferimentos provocados por golpes de faca.

A Polícia Militar foi acionada via Copom após a informação de que homens feridos por arma branca haviam sido socorridos à unidade de saúde.