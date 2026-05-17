Dois homens foram esfaqueados após uma confusão nas proximidades de um bar na Vila Pantaleão, em Caçapava, na manhã deste domingo (17). O caso foi registrado como tentativa de homicídio.
A ocorrência aconteceu nas imediações da Rua Sargento Andiras Nogueira. Segundo a Polícia Civil, as vítimas, de 18 e 29 anos, deram entrada no Hospital Fusam com diversos ferimentos provocados por golpes de faca.
A Polícia Militar foi acionada via Copom após a informação de que homens feridos por arma branca haviam sido socorridos à unidade de saúde.
Apesar da gravidade dos ferimentos, os dois permaneciam estáveis, sem risco iminente de morte, e ficaram em observação médica.
Confusão começou dentro do bar
De acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas relataram que estavam em um bar da região interagindo com mulheres presentes no local quando começaram as discussões.
Segundo o relato, homens não identificados teriam acusado as vítimas de comportamento inadequado com suas companheiras, provocando um desentendimento dentro do estabelecimento.
Ainda conforme o registro policial, outras pessoas intervieram na confusão e as mulheres envolvidas negaram as acusações. Após isso, os suspeitos deixaram o local e a situação aparentemente foi encerrada.
Vítimas foram atacadas na rua
No entanto, ao deixarem o bar, os dois homens afirmaram que foram surpreendidos pelos mesmos suspeitos nas proximidades do estabelecimento.
Os agressores teriam atacado as vítimas com facas, atingindo várias partes do corpo. As vítimas disseram não conhecer os autores do crime.
As descrições repassadas à polícia foram consideradas genéricas e ainda não permitiram a identificação dos suspeitos.
O boletim de ocorrência também aponta divergências sobre a fuga dos criminosos. Uma das vítimas afirmou que os autores estavam em um Celta vermelho, enquanto a outra relatou que eles fugiram de bicicleta.
Polícia Civil investiga tentativa de homicídio
Ninguém foi preso até o momento. O caso foi registrado como tentativa de homicídio por motivo fútil e será investigado pela Polícia Civil de Caçapava.
Segundo o boletim, o local do crime ficou prejudicado para realização imediata da perícia, mas exames periciais deverão ser solicitados durante a continuidade da investigação.