Um homem de 25 anos foi preso em flagrante enquanto tentava fugir após esfaquear a ex-companheira Yasmin Rosa da Silva e atear fogo na casa da família dela. A ocorrência foi registrada na madrugada de sexta-feira (15), em Ubatuba.

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O fogo se alastrou rapidamente e causou queimaduras graves em Lucinalva Santana, que também mora no local, além de atingir um veículo.