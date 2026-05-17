Um homem de 25 anos foi preso em flagrante enquanto tentava fugir após esfaquear a ex-companheira Yasmin Rosa da Silva e atear fogo na casa da família dela. A ocorrência foi registrada na madrugada de sexta-feira (15), em Ubatuba.
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O fogo se alastrou rapidamente e causou queimaduras graves em Lucinalva Santana, que também mora no local, além de atingir um veículo.
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O crime, tentativa de fuga e prisão
De acordo com relatos de Luiz Silva, irmão de Yasmin, o agressor já vinha fazendo ameaças constantes contra a ex-companheira.
Após desferir golpes de faca contra a vítima, ele ateou fogo na residência e tentou fugir em direção ao município de Paraty (RJ).
Durante a fuga, o tio do suspeito enviou mensagens fingindo que iria ajudá-lo na fuga, atraindo-o até a sua residência. Ao chegar no local combinado, o criminoso foi surpreendido por equipes policiais que já o aguardavam.
Estado de saúde das vítimas
Segundo o irmão, a jovem Yasmin sofreu perfurações por arma branca que atingiram uma veia do coração e o estômago. Ela passou por uma cirurgia cardíaca de emergência bem-sucedida.
Atualmente, encontra-se internada no Hospital Regional de Caraguatatuba. Seu quadro de saúde é considerado estável pelos médicos; ela não sofreu queimaduras, mas segue sedada e em procedimento de drenagem pulmonar para a retirada de ar do órgão.
Lucinalva de Santana, 49 anos, possui deficiência intelectual. Por conta da dificuldade em deixar o local do incêndio, ela teve cerca de 85% do corpo queimado e será transferida para uma unidade de tratamento intensivo na Santa Casa de São José dos Campos.
Errata.
Diferentemente do noticiado inicialmente, Yasmin não foi transferida para a Santa Casa de São José dos Campos. A informação foi corrigida e atualizada.