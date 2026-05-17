Um casal foi feito refém durante um roubo na noite de sexta-feira (15), na Rodovia Dom Pedro 1º, em Jacareí. Criminosos armados interceptaram uma van que transportava uma motocicleta BMW zero quilômetro avaliada em até R$ 176 mil.

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O crime aconteceu por volta das 17h30, na altura do km 13 da rodovia, no Jardim Bela Vista.