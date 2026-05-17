Um casal foi feito refém durante um roubo na noite de sexta-feira (15), na Rodovia Dom Pedro 1º, em Jacareí. Criminosos armados interceptaram uma van que transportava uma motocicleta BMW zero quilômetro avaliada em até R$ 176 mil.
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O crime aconteceu por volta das 17h30, na altura do km 13 da rodovia, no Jardim Bela Vista.
Segundo o boletim de ocorrência, as vítimas (um homem de 63 anos e uma mulher de 60) retornavam de Sorocaba após retirarem a motocicleta em uma concessionária. A moto estava dentro de uma van Renault Master.
Durante o trajeto, o casal percebeu um barulho na lateral do veículo. Um carro branco teria sinalizado para que a van encostasse no acostamento. Após deixar o local, um Chevrolet Corsa preto atravessou na frente da van e obrigou o motorista a parar.
Ainda conforme o registro policial, criminosos desceram armados do veículo e renderam o casal. As vítimas foram colocadas dentro do carro usado pelos assaltantes, enquanto outro integrante da quadrilha fugiu com a van e a motocicleta.
A moto roubada é uma BMW R 1300 RT, modelo 2026, de cor azul. O modelo é considerado de luxo e pode ultrapassar R$ 170 mil no mercado brasileiro, dependendo da configuração.
Casal ficou três horas sob poder dos criminosos
As vítimas relataram que foram levadas por estradas vicinais e trechos de terra na região de Santa Isabel. O casal permaneceu sob poder dos criminosos por cerca de três horas.
Os assaltantes também roubaram celulares, cartões bancários e dinheiro das vítimas. Houve ainda tentativa de movimentações financeiras por aplicativos, mas as operações não foram concluídas.
O casal foi libertado nas proximidades da Rodovia Presidente Dutra, perto de um estabelecimento conhecido como Rancho da Pamonha. No local, conseguiram ajuda para entrar em contato com familiares.
Van foi encontrada depenada
A empresa de rastreamento informou perda de sinal da van durante a ação criminosa. Posteriormente, o veículo foi localizado abandonado, depenado e sem a motocicleta. Até o momento, a BMW roubada não havia sido recuperada.
O caso foi registrado pela Polícia Civil como roubo de veículo com restrição de liberdade da vítima, uso de arma de fogo, concurso de pessoas e subtração de celular. A investigação busca identificar os criminosos e localizar a motocicleta levada durante o assalto.