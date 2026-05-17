Uma moradora de Ilhabela foi surpreendida por uma cobra da espécie Jararaca (Bothrops jararaca) no quintal de sua residência.

A ocorrência foi registrada por volta das 9h50 deste domingo (17), na Rua Antônia da Silva Santana, no bairro Portinho.

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