18 de maio de 2026
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ANIMAL SILVESTRE

VÍDEO: Moradora encontra jararaca no quintal de casa em Ilhabela

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: < 1 min
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Moradora encontrou cobra Jararaca no quintal de casa em Ilhabela
Moradora encontrou cobra Jararaca no quintal de casa em Ilhabela

Uma moradora de Ilhabela foi surpreendida por uma cobra da espécie Jararaca (Bothrops jararaca) no quintal de sua residência.

A ocorrência foi registrada por volta das 9h50 deste domingo (17), na Rua Antônia da Silva Santana, no bairro Portinho.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado, capturou o animal com segurança e o soltou em seu habitat natural. Não houve registro de feridos.

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