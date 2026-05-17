Um homem foi preso por violência doméstica em São José dos Campos após agredir a esposa e a filha do casal.

A ocorrência foi registrada no sábado (16) por policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) no bairro Galo Branco.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp