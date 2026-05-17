Um homem foi preso por violência doméstica em São José dos Campos após agredir a esposa e a filha do casal.
A ocorrência foi registrada no sábado (16) por policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) no bairro Galo Branco.
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No local, a vítima relatou à equipe que seu companheiro, em visível estado de embriaguez, destruiu móveis da residência durante um desentendimento e, na sequência, lhe desferiu um soco no rosto. Ele também agrediu a filha do casal.
Durante a abordagem, ele apresentou resistência, mas foi preso e conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.