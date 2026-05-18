O ponto de apoio aos entregadores por aplicativo de São José dos Campos registrou mais de 2,4 mil visitas no primeiro mês de funcionamento.
Inaugurado pela Prefeitura de São José dos Campos em parceria com o iFood, em 24 de março de 2026, o espaço já atendeu 962 entregadores.
Dados
Ao todo, foram 2.411 atendimentos, o que demonstra alta adesão dos profissionais que atuam diariamente nas ruas da cidade. Segundo o balanço operacional divulgado pelo iFood, a média foi de 2,51 visitas por usuário.
Os dados ainda mostram que 86,5% dos entregadores retornaram ao local duas ou mais vezes, enquanto 69,6% frequentaram o espaço pelo menos três vezes no mês. Apenas 7,7% utilizaram a estrutura uma única vez.
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O perfil dos usuários revela predominância dos motociclistas, que representam 93,2% do público atendido. Ciclistas correspondem a 6,2% dos frequentadores, enquanto motoristas de carro somam 0,5%.
De acordo com o iFood, o volume de atendimentos é considerado expressivo para uma estrutura recém-inaugurada, demonstrando a relevância do equipamento para os entregadores.
Estrutura
O ponto está localizado na rua República do Iraque, nº 410, no Jardim Oswaldo Cruz, próximo ao CenterVale Shopping, e funciona diariamente, das 10h às 22h. O espaço pode ser utilizado por entregadores de diferentes plataformas.
A estrutura oferece banheiros, área de descanso, pontos de recarga para celulares, espaço para hidratação e micro-ondas, garantindo melhores condições de trabalho, conforto e apoio durante as pausas da jornada.