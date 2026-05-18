O ponto de apoio aos entregadores por aplicativo de São José dos Campos registrou mais de 2,4 mil visitas no primeiro mês de funcionamento.

Inaugurado pela Prefeitura de São José dos Campos em parceria com o iFood, em 24 de março de 2026, o espaço já atendeu 962 entregadores.

Dados

Ao todo, foram 2.411 atendimentos, o que demonstra alta adesão dos profissionais que atuam diariamente nas ruas da cidade. Segundo o balanço operacional divulgado pelo iFood, a média foi de 2,51 visitas por usuário.