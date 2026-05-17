Uma nova frente fria que avança pelo oceano traz chuvas e queda de temperatura ao Vale do Paraíba.
O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta para fortes tempestades, válido até as 23h59 deste domingo (17). A previsão indica que o choque da frente fria com a alta umidade da atmosfera pode provocar chuvas de até 50 mm por dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h e queda de granizo. Há risco de alagamentos isolados e queda de galhos.
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Previsão
Para este domingo, as temperaturas mínimas e máximas previstas na região ficam entre 15°C e 29°C. Em São José dos Campos e Taubaté, a possibilidade de chuva aumenta a partir da tarde com a chegada da instabilidade, e as máximas não passam de 27°C e 29°C, respectivamente. Já no Litoral Norte, Caraguatatuba deve registrar máxima de 27°C e umidade elevada em 77%.
Segunda-feira de chuva persistente e mais frio
Na segunda-feira (18), uma massa de ar frio provoca chuvas volumosas e persistentes no Litoral e na Grande São Paulo. Segundo a Defesa Civil, esse padrão de frio e umidade vai durar por quase toda a semana.
Recomendações de segurança
Para evitar acidentes, a Defesa Civil recomenda que os cidadãos não se exponham a enxurradas e alagamentos, e não se abriguem sob árvores ou perto de torres e placas de publicidade. Além disso, é necessário retirar os aparelhos eletrônicos da tomada durante as rajadas de vento e raios por conta do risco de descargas elétricas.
Emergência
Em situações de emergência, entre em contato com a Defesa Civil (199) ou com o Corpo de Bombeiros (193).