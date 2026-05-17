Uma nova frente fria que avança pelo oceano traz chuvas e queda de temperatura ao Vale do Paraíba.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta para fortes tempestades, válido até as 23h59 deste domingo (17). A previsão indica que o choque da frente fria com a alta umidade da atmosfera pode provocar chuvas de até 50 mm por dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h e queda de granizo. Há risco de alagamentos isolados e queda de galhos.

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Previsão