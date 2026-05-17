Uma residência foi destruída por um incêndio no bairro Rio do Ouro, em Caraguatatuba.
A Estação de Bombeiros foi acionada por volta das 20h de sábado (16) para o controle das chamas, mas a estrutura do local era precária e feita de madeira, o que fez com que rapidamente fosse consumida pelo fogo.
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No local, a equipe extinguiu o incêndio e realizou o rescaldo para evitar reignição.
De acordo com testemunhas, o incidente foi provocado pelo proprietário. A polícia foi acionada para investigar os fatos.
Não houve registro de feridos na ocorrência.