18 de maio de 2026
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INCÊNDIO

VÍDEO: Vizinhos acusam dono de atear fogo em casa de Caraguá

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Casa de madeira ficou destruída por incêndio em Caraguatatuba
Casa de madeira ficou destruída por incêndio em Caraguatatuba

Uma residência foi destruída por um incêndio no bairro Rio do Ouro, em Caraguatatuba.

A Estação de Bombeiros foi acionada por volta das 20h de sábado (16) para o controle das chamas, mas a estrutura do local era precária e feita de madeira, o que fez com que rapidamente fosse consumida pelo fogo.

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No local, a equipe extinguiu o incêndio e realizou o rescaldo para evitar reignição.

De acordo com testemunhas, o incidente foi provocado pelo proprietário. A polícia foi acionada para investigar os fatos.

Não houve registro de feridos na ocorrência.

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