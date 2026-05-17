18 de maio de 2026
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DENÚNCIA ANÔNIMA

Baep apreende 733 porções de drogas em 'casa bomba' em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Drogas e dinheiro foram apreendidas dentro de imóvel no bairro Jardim América, em Taubaté
Drogas e dinheiro foram apreendidas dentro de imóvel no bairro Jardim América, em Taubaté

Policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) apreenderam 733 porções de drogas variadas em Taubaté.

A operação foi realizada no sábado (16), após denúncia anônima indicando uma residência no bairro Jardim América, onde os ilícitos estavam armazenados.

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Ao todo, foram apreendidos:

  • 465 invólucros de porções de maconha;
  • 193 tubos de plástico de porções de maconha;
  • 54 tubos de plástico de porções de crack;
  • 11 tubos de ice;
  • 10 tubos de haxixe;
  • R$1618,50.

O caso segue em investigação. Até o momento, os responsáveis não foram presos.

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