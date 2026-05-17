Policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) apreenderam 733 porções de drogas variadas em Taubaté.

A operação foi realizada no sábado (16), após denúncia anônima indicando uma residência no bairro Jardim América, onde os ilícitos estavam armazenados.

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