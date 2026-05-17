Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na região central de São José dos Campos. A ação foi realizada por policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na noite da última sexta-feira (15), na comunidade Santa Cruz.
Ao ser detido, o suspeito tentou subornar a equipe para evitar o registro da ocorrência.
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Flagrante na comunidade Santa Cruz
A equipe realizava um patrulhamento de rotina pela rua do Cruzeiro quando identificou o homem vendendo drogas a um motociclista. Ao notar a aproximação da viatura, o condutor da moto conseguiu fugir do local, mas o pedestre foi abordado pelos policiais. O suspeito tentou se desfazer de alguns objetos, arremessando-os ao chão.
Apreensão de dinheiro e entorpecentes
Durante a busca pessoal e a varredura nas proximidades, os policiais militares localizaram e apreenderam:
- R$ 80 em dinheiro trocado;
- sete pedras de crack
- quatro porções de cocaína;
Ele confessou o crime e afirmou que realizava o comércio ilícito a mando de traficantes que atuam na comunidade Santa Cruz.
Tentativa de suborno a caminho da delegacia
Durante o deslocamento para a Central de Polícia Judiciária, na tentativa de ser liberado e evitar o flagrante, o homem ofereceu uma vantagem financeira indevida aos policiais. A oferta configurou o crime de corrupção ativa. O homem acabou autuado por dois crimes: tráfico de drogas e corrupção ativa, permanecendo preso, à disposição da Justiça.