18 de maio de 2026
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CORRUPÇÃO ATIVA

Homem tenta subornar policiais após flagrante e é preso em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Apreensão de drogas na comunidade Santa Cruz, em São José dos Campos
Apreensão de drogas na comunidade Santa Cruz, em São José dos Campos

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na região central de São José dos Campos. A ação foi realizada por policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na noite da última sexta-feira (15), na comunidade Santa Cruz.

Ao ser detido, o suspeito tentou subornar a equipe para evitar o registro da ocorrência.

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Flagrante na comunidade Santa Cruz

A equipe realizava um patrulhamento de rotina pela rua do Cruzeiro quando identificou o homem vendendo drogas a um motociclista. Ao notar a aproximação da viatura, o condutor da moto conseguiu fugir do local, mas o pedestre foi abordado pelos policiais. O suspeito tentou se desfazer de alguns objetos, arremessando-os ao chão.

Apreensão de dinheiro e entorpecentes

Durante a busca pessoal e a varredura nas proximidades, os policiais militares localizaram e apreenderam:

  • R$ 80 em dinheiro trocado;
  • sete pedras de crack
  • quatro porções de cocaína;

Ele confessou o crime e afirmou que realizava o comércio ilícito a mando de traficantes que atuam na comunidade Santa Cruz.

Tentativa de suborno a caminho da delegacia

Durante o deslocamento para a Central de Polícia Judiciária, na tentativa de ser liberado e evitar o flagrante, o homem ofereceu uma vantagem financeira indevida aos policiais. A oferta configurou o crime de corrupção ativa. O homem acabou autuado por dois crimes: tráfico de drogas e corrupção ativa, permanecendo preso, à disposição da Justiça.

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