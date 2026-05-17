Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na região central de São José dos Campos. A ação foi realizada por policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na noite da última sexta-feira (15), na comunidade Santa Cruz.

Ao ser detido, o suspeito tentou subornar a equipe para evitar o registro da ocorrência.

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Flagrante na comunidade Santa Cruz