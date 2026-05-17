Um homem foragido da Justiça foi preso pela Polícia Militar no bairro Ponte Seca, em Caraguatatuba. A ação foi realizada na noite da última sexta-feira (15) por equipes da Força Tática do 20º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

O suspeito, que já era conhecido nos meios policiais, possuía três mandados de prisão em aberto pelos crimes de roubo e receptação.

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Abordagem na Ponte Seca