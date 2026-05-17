Um homem foragido da Justiça foi preso pela Polícia Militar no bairro Ponte Seca, em Caraguatatuba. A ação foi realizada na noite da última sexta-feira (15) por equipes da Força Tática do 20º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).
O suspeito, que já era conhecido nos meios policiais, possuía três mandados de prisão em aberto pelos crimes de roubo e receptação.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Abordagem na Ponte Seca
Os policiais realizavam um patrulhamento de rotina pela avenida José Benedito de Faria quando avistaram o suspeito. Devido ao histórico criminal e às informações prévias sobre sua situação perante a Justiça, a equipe realizou a abordagem.
Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas em consulta aos sistemas constatou-se que ele era considerado foragido com dois mandados de prisão expedidos por roubo e um por receptação, conforme artigos 157 e 180 do Código Penal, respectivamente.
Prisão
O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à unidade policial de Caraguatatuba, onde permanece à disposição da Justiça.