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Roubo e receptação: PM prende foragido no Ponte Seca, em Caraguá

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem foragido da Justiça foi preso pela Polícia Militar no bairro Ponte Seca, em Caraguatatuba. A ação foi realizada na noite da última sexta-feira (15) por equipes da Força Tática do 20º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

O suspeito, que já era conhecido nos meios policiais, possuía três mandados de prisão em aberto pelos crimes de roubo e receptação.

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Abordagem na Ponte Seca

Os policiais realizavam um patrulhamento de rotina pela avenida José Benedito de Faria quando avistaram o suspeito. Devido ao histórico criminal e às informações prévias sobre sua situação perante a Justiça, a equipe realizou a abordagem.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas em consulta aos sistemas constatou-se que ele era considerado foragido com dois mandados de prisão expedidos por roubo e um por receptação, conforme artigos 157 e 180 do Código Penal, respectivamente.

Prisão

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à unidade policial de Caraguatatuba, onde permanece à disposição da Justiça.

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