A Prefeitura de Jacareí iniciou neste mês uma obra de readequação viária com melhorias em drenagem, pavimentação e mobilidade urbana. O projeto prevê intervenções em uma das vias de ligação da região oeste e tem investimento estimado em R$ 14 milhões.
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As obras acontecem na Rua Padre Eugênio, no Jardim Jacinto, em Jacareí. Segundo a administração municipal, a intervenção busca atender o aumento do fluxo de veículos provocado pelo crescimento populacional da região.
Os primeiros trabalhos realizados no local envolvem serviços de drenagem nos canais que cortam a via. A proposta é melhorar o escoamento das águas da chuva e reduzir impactos causados por alagamentos.
Além da drenagem, o projeto inclui nova pavimentação, implantação de travessias hidráulicas, adequação das dimensões da rua, construção de calçadas e instalação de ciclovia.
De acordo com a Prefeitura, a previsão é de que as obras sejam concluídas ainda neste ano.
O secretário de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, Rogério Costa Manso, afirmou que a intervenção foi planejada para atender às necessidades atuais da região e acompanhar o crescimento urbano dos próximos anos.
Durante a execução dos serviços, haverá mudanças no trânsito local. Motoristas que seguem pela Avenida Santa Helena deverão utilizar rotas alternativas para evitar sobrecarga na ponte Nossa Senhora da Conceição.
Segundo a Prefeitura, os condutores devem acessar a rua Otaviano Câmara, virar à direita na rua Virgílio Carderelli e seguir pela rua Chiquinha Schurig até a rotatória da Avenida Pensilvânia.
As intervenções também vão alterar o sentido de circulação em três vias da região.