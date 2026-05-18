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SERVIÇO

Jacareí inicia obra viária na rua Padre Eugênio

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Jacareí inicia obra viária na rua Padre Eugênio
Jacareí inicia obra viária na rua Padre Eugênio

A Prefeitura de Jacareí iniciou neste mês uma obra de readequação viária com melhorias em drenagem, pavimentação e mobilidade urbana. O projeto prevê intervenções em uma das vias de ligação da região oeste e tem investimento estimado em R$ 14 milhões.

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As obras acontecem na Rua Padre Eugênio, no Jardim Jacinto, em Jacareí. Segundo a administração municipal, a intervenção busca atender o aumento do fluxo de veículos provocado pelo crescimento populacional da região.

Os primeiros trabalhos realizados no local envolvem serviços de drenagem nos canais que cortam a via. A proposta é melhorar o escoamento das águas da chuva e reduzir impactos causados por alagamentos.

Além da drenagem, o projeto inclui nova pavimentação, implantação de travessias hidráulicas, adequação das dimensões da rua, construção de calçadas e instalação de ciclovia.

De acordo com a Prefeitura, a previsão é de que as obras sejam concluídas ainda neste ano.

O secretário de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, Rogério Costa Manso, afirmou que a intervenção foi planejada para atender às necessidades atuais da região e acompanhar o crescimento urbano dos próximos anos.

Durante a execução dos serviços, haverá mudanças no trânsito local. Motoristas que seguem pela Avenida Santa Helena deverão utilizar rotas alternativas para evitar sobrecarga na ponte Nossa Senhora da Conceição.

Segundo a Prefeitura, os condutores devem acessar a rua Otaviano Câmara, virar à direita na rua Virgílio Carderelli e seguir pela rua Chiquinha Schurig até a rotatória da Avenida Pensilvânia.

As intervenções também vão alterar o sentido de circulação em três vias da região.

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