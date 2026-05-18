A Prefeitura de Jacareí iniciou neste mês uma obra de readequação viária com melhorias em drenagem, pavimentação e mobilidade urbana. O projeto prevê intervenções em uma das vias de ligação da região oeste e tem investimento estimado em R$ 14 milhões.

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As obras acontecem na Rua Padre Eugênio, no Jardim Jacinto, em Jacareí. Segundo a administração municipal, a intervenção busca atender o aumento do fluxo de veículos provocado pelo crescimento populacional da região.