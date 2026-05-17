O Banco de Leite Humano do Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence atende mensalmente dezenas de recém-nascidos internados na UTI Neonatal e mantém uma rede de coleta, análise e distribuição de leite materno para bebês prematuros e de baixo peso.

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A unidade funciona em São José dos Campos e também abastece outros serviços de saúde do município. Segundo a Prefeitura, cerca de 30 bebês são atendidos todos os meses apenas no Hospital Municipal, totalizando aproximadamente 2.400 dietas mensais.