O Banco de Leite Humano do Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence atende mensalmente dezenas de recém-nascidos internados na UTI Neonatal e mantém uma rede de coleta, análise e distribuição de leite materno para bebês prematuros e de baixo peso.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A unidade funciona em São José dos Campos e também abastece outros serviços de saúde do município. Segundo a Prefeitura, cerca de 30 bebês são atendidos todos os meses apenas no Hospital Municipal, totalizando aproximadamente 2.400 dietas mensais.
A importância do serviço ganha destaque neste mês por conta do Dia Nacional e Mundial de Doação de Leite Humano, celebrado em 19 de maio. A data busca conscientizar a população sobre a importância do aleitamento materno e da doação de leite para recém-nascidos internados.
Atualmente, o Banco de Leite conta com cerca de 60 doadoras fixas. O leite é retirado pelas próprias mães em casa, armazenado em recipientes de vidro e mantido congelado até a coleta.
Diariamente, equipes especializadas realizam o recolhimento domiciliar do material. Cada doadora possui um prontuário com informações de saúde para garantir controle e rastreabilidade.
Ao chegar ao hospital, o leite passa por uma avaliação inicial que analisa características como cor, cheiro e aparência. Em seguida, o material é armazenado em freezer sob monitoramento de temperatura.
Depois disso, o leite passa pelo processo de pasteurização, dividido em etapas de aquecimento e resfriamento. Também são realizados testes de acidez para identificar possíveis contaminações.
Segundo o hospital, a taxa de descarte por alterações é de aproximadamente 2%.
Após a pasteurização, as amostras seguem para análise nutricional por meio do exame chamado crematócrito, utilizado para medir a quantidade de gordura e o valor calórico do leite.
O procedimento permite direcionar o leite conforme a necessidade de cada bebê internado na UTI Neonatal. Recém-nascidos em estado mais delicado recebem uma alimentação específica, enquanto outros podem receber leite com maior valor energético.
De acordo com a enfermeira responsável pelo Banco de Leite, Helen Faria, o exame auxilia na personalização da alimentação dos pacientes internados.
Após as análises, o leite é manipulado em ambiente controlado dentro de uma capela de fluxo laminar, equipamento que reduz riscos de contaminação.
Também são realizados exames laboratoriais para detectar a presença de bactérias. Somente após a liberação do laboratório o leite é encaminhado para consumo.
O material é armazenado novamente e distribuído em porções individuais para os recém-nascidos da UTI Neonatal conforme prescrição médica.
O Banco de Leite conta com uma equipe formada pela enfermeira Helen Faria e quatro técnicas de enfermagem responsáveis pelas etapas de coleta, armazenamento, análise e distribuição.
A unidade reforça que mulheres interessadas em se tornar doadoras podem procurar o Banco de Leite do Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence pelo telefone (12) 3901-3507.