18 de maio de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
HOMICÍDIO

VÍDEO: Comandante da Guarda é morto a tiros de submetralhadora

Por Da Redação | Ipixuna (PA)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Comandante da GCM é morto a tiros de submetralhadora
Comandante da GCM é morto a tiros de submetralhadora

O comandante da Guarda Municipal foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (15) após ser atacado por criminosos armados dentro de uma pizzaria. A vítima morreu ainda no local antes da chegada do socorro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime aconteceu em Ipixuna do Pará. O agente foi identificado como Fabrício Oliveira e, segundo as primeiras informações, estava no estabelecimento quando foi surpreendido pelos suspeitos.

Testemunhas relataram que os criminosos chegaram armados e efetuaram diversos disparos contra o comandante. Durante a ação, os suspeitos utilizaram submetralhadora e pistolas.

A execução provocou forte repercussão na cidade e mobilizou equipes de segurança da região. Até o momento, não havia informações sobre prisões ou a motivação do crime. O caso deverá ser investigado pelas autoridades policiais.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários