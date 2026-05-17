O comandante da Guarda Municipal foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (15) após ser atacado por criminosos armados dentro de uma pizzaria. A vítima morreu ainda no local antes da chegada do socorro.
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O crime aconteceu em Ipixuna do Pará. O agente foi identificado como Fabrício Oliveira e, segundo as primeiras informações, estava no estabelecimento quando foi surpreendido pelos suspeitos.
Testemunhas relataram que os criminosos chegaram armados e efetuaram diversos disparos contra o comandante. Durante a ação, os suspeitos utilizaram submetralhadora e pistolas.
A execução provocou forte repercussão na cidade e mobilizou equipes de segurança da região. Até o momento, não havia informações sobre prisões ou a motivação do crime. O caso deverá ser investigado pelas autoridades policiais.