Criadas com participação decisiva de pesquisadores do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) e do antigo CTA, atual DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial), todos de São José dos Campos, as urnas eletrônicas brasileiras completaram 30 anos nesta semana cercadas por um paradoxo: ao mesmo tempo em que se consolidaram como símbolo da modernização democrática do país, também passaram a ser alvo constante de ataques políticos e campanhas de desinformação.

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A história da urna eletrônica começou muito antes da popularização dos computadores pessoais. O desejo de mecanizar o voto já aparecia no Código Eleitoral de 1932, mas o projeto só ganhou força no fim dos anos 1980, quando a Justiça Eleitoral iniciou a informatização do cadastro nacional de eleitores.