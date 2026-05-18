A Prefeitura de São José dos Campos realizou, no Cedemp (Centro de Educação Empreendedora), o lançamento da 4ª edição do Desafio Liga Jovem. O encontro teve como objetivo apresentar a competição anual e incentivar a inscrição de novos alunos.
Promovido pelo Sebrae, o desafio tem inscrições abertas até o dia 28 de maio para estudantes do 8º e 9º ano do ensino fundamental, do ensino médio e de educação profissional ou técnica.
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Edição anterior
Na edição anterior, São José dos Campos conquistou a liderança do país em volume de inscritos, com 284 grupos participantes. Somente na categoria Ensino Fundamental, foram registradas 205 equipes e 853 estudantes, o que representou mais que o dobro da segunda colocada no ranking brasileiro.
Projetos Joseenses
Durante o evento de lançamento, os participantes acompanharam palestras de organizadores e do Sebrae detalhando as etapas da jornada, além de relatos de experiências de equipes locais que alcançaram projeção nacional nos últimos anos.
Um dos principais destaques foi o aplicativo "Turistou". Desenvolvido por estudantes da Emefi Prof. Mercedes Carnevalli Klein, no Jardim Satélite, na região sul, o projeto visa ajudar turistas a evitarem golpes e localizarem passeios seguros por meio de uma plataforma com dicas práticas. O grupo chegou à final nacional da competição em Belém, no Pará, disputando contra mais de 62 mil estudantes de todo o país e já confirmou a inscrição para a edição de 2026.
Outro caso de sucesso relembrado foi o do projeto "Biocurativo". Na primeira edição do Desafio Liga Jovem, São José dos Campos sagrou-se campeã nacional com uma bandagem biodegradável desenvolvida com insumos sustentáveis que não poluem o meio ambiente. Como premiação pela vitória, os estudantes participaram de uma imersão tecnológica e cultural em Madri, na Espanha.
R$ 600 mil em prêmios em 2026
A principal novidade para a 4ª edição é que o Desafio Liga Jovem passa a funcionar sob o modelo de olimpíada de empreendedorismo escolar. A mudança visa ampliar as ações práticas no ambiente de ensino e fortalecer a implementação dos projetos durante a jornada formativa.
As equipes devem ser compostas por dois a cinco estudantes, acompanhados por um professor orientador. Ao longo do cronograma, o Sebrae disponibilizará trilhas formativas online, oficinas e mentorias focadas no desenvolvimento de soluções criativas com apoio tecnológico para problemas reais da escola ou da comunidade.
A premiação total desta edição ultrapassa R$ 600 mil e inclui celulares, notebooks, vales-compra, experiências educacionais e viagens. Os grandes vencedores nacionais participarão de uma missão internacional programada para 2027.
Cronograma
A primeira etapa é a inscrição gratuita das equipes até o dia 28 de maio no site oficial. Na sequência, há o Mobiliza, uma campanha opcional de engajamento com desafios criativos adicionais que distribui mais de R$ 50 mil em prêmios, sem interferir na nota da competição principal.
A terceira fase consiste no desenvolvimento do projeto, na qual as seis melhores equipes de cada categoria no estado avançam. Na quarta etapa, realizada de forma estadual e online, ocorre a apresentação virtual ao vivo para uma banca de jurados, garantindo ao primeiro colocado uma viagem para a missão nacional e, ao segundo colocado, um vale-compras de R$ 500 por integrante.
Por fim, a final nacional reúne os finalistas para uma imersão presencial em tecnologia e inovação em uma capital brasileira, onde ocorre a defesa final dos projetos.