A Prefeitura de São José dos Campos realizou, no Cedemp (Centro de Educação Empreendedora), o lançamento da 4ª edição do Desafio Liga Jovem. O encontro teve como objetivo apresentar a competição anual e incentivar a inscrição de novos alunos.

Promovido pelo Sebrae, o desafio tem inscrições abertas até o dia 28 de maio para estudantes do 8º e 9º ano do ensino fundamental, do ensino médio e de educação profissional ou técnica.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Edição anterior