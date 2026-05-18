O PCC (Primeiro Comando da capital) deixou de ser apenas uma facção criminosa surgida na Casa de Custódia de Taubaté, em 1993, com influência nos presídios paulistas, para se transformar em uma organização internacional voltada ao lucro bilionário do tráfico de drogas e da lavagem de dinheiro. A avaliação é do promotor de Justiça Alexandre Castilho, integrante do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) no Vale do Paraíba, órgão do Ministério Público de São Paulo.

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Em entrevista ao Documento OVALE Cast, Castilho revelou detalhes da estrutura da facção, criada no Vale do Paraíba e hoje considerada uma das maiores organizações criminosas da América Latina. Segundo ele, o grupo opera com características semelhantes às de uma multinacional, utilizando estratégias empresariais, gestão financeira profissional e ramificações internacionais.