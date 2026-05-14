O motociclista encontrado morto na rodovia Presidente Dutra em Guaratinguetá, na madrugada desta quinta-feira (14), pode ter perdido o controle, batido contra a mureta divisória e caído no asfalto. Depois, veículos pesados podem ter passado sobre o corpo e sobre partes da moto, por causa do estado em que tudo foi encontrado.

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O acidente aconteceu no km 62,5 da Via Dutra, na pista sentido Rio de Janeiro, perto da região do Posto Nota 10, na Vila São Bento.