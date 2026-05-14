O motociclista encontrado morto na rodovia Presidente Dutra em Guaratinguetá, na madrugada desta quinta-feira (14), pode ter perdido o controle, batido contra a mureta divisória e caído no asfalto. Depois, veículos pesados podem ter passado sobre o corpo e sobre partes da moto, por causa do estado em que tudo foi encontrado.
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O acidente aconteceu no km 62,5 da Via Dutra, na pista sentido Rio de Janeiro, perto da região do Posto Nota 10, na Vila São Bento.
Conforme o boletim de ocorrência, policiais rodoviários federais foram acionados para atender o acidente. No local, a equipe encontrou o corpo da vítima sobre a faixa da esquerda da rodovia, além de diversos destroços espalhados pela pista.
Vítima desconhecida
A vítima constava como desconhecida até o momento do registro policial. O boletim informa que se trata de um homem, mas não apresenta nome, idade ou outros dados de identificação. A motocicleta apreendida é uma Mottu Sport 110i, de cor preta. O veículo foi levado para as providências da Polícia Civil.
A ocorrência foi registrada como homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no Código de Trânsito Brasileiro, com menção ao aumento de pena por falta de prestação de socorro, quando possível sem risco pessoal. Também houve registro de localização e apreensão de veículo.
O local foi isolado para o trabalho das equipes. A Polícia Civil e a perícia técnica foram acionadas para os procedimentos necessários. Os policiais rodoviários federais prestaram depoimento por sistema audiovisual.