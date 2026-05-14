Um grave acidente envolvendo uma motocicleta resultou na morte de uma pessoa no km 62,5 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), no sentido Norte (Rio de Janeiro) no início da manhã desta quinta-feira (14).

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Segundo informações preliminares, o condutor teria sofrido uma queda na via. O óbito foi confirmado no local, e o corpo da vítima permanece sobre a pista aguardando a chegada da equipe de perícia técnica.