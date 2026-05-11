A Receita Federal divulgou o calendário oficial de restituições do Imposto de Renda 2026, referente ao ano-base 2025. O primeiro lote de pagamentos está agendado para o dia 29 de maio, coincidindo com a data limite para o envio da declaração.

Cronograma

O cronograma será finalizado em agosto e os pagamentos ocorrerão sempre no último dia útil de cada mês (ou data próxima). O primeiro lote em 29 de maio, o segundo em 30 de junho, o terceiro em 31 de julho e o quarto e último lote em 28 de agosto.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Prioridades