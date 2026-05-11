A Receita Federal divulgou o calendário oficial de restituições do Imposto de Renda 2026, referente ao ano-base 2025. O primeiro lote de pagamentos está agendado para o dia 29 de maio, coincidindo com a data limite para o envio da declaração.
Cronograma
O cronograma será finalizado em agosto e os pagamentos ocorrerão sempre no último dia útil de cada mês (ou data próxima). O primeiro lote em 29 de maio, o segundo em 30 de junho, o terceiro em 31 de julho e o quarto e último lote em 28 de agosto.
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Prioridades
Idosos acima de 80 anos são prioridade no recebimento seguidos por contribuintes acima de 60 anos, pessoas com deficiência ou doenças graves e profissionais do magistério.
Para os demais contribuintes, a entrega antecipada da declaração continua sendo o principal fator para receber o dinheiro mais cedo. Entram na fila de prioridade logo após os grupos preferenciais, contribuintes que fizeram uso da declaração pré-preenchida ou escolheram receber o valor via Pix (desde que a chave seja o CPF).
Obrigatoriedade
O prazo para entrega das declarações termina no dia 29 de maio, sob pena de multas a partir de R$ 165,74, podendo atingir 20% do imposto devido.
Neste ano, a obrigatoriedade de declaração é para quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 em 2025. Também devem declarar aqueles que possuíam bens superiores a R$ 800 mil até o fim do ano passado ou que obtiveram receita bruta em atividade rural acima de R$ 177.920.