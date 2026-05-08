A Prefeitura de Ubatuba decretou luto oficial de três dias após a morte de Pedro Castilho, de 21 anos, estagiário da Secretaria de Tecnologia da Informação. O jovem morreu em um acidente de trânsito registrado na manhã desta sexta-feira (8), na Rodovia Rio-Santos (BR-101), no trecho do bairro Estufa.

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Com a decisão, a administração municipal também encerrou o expediente nesta sexta-feira e declarou ponto facultativo. Os serviços administrativos foram suspensos e devem ser retomados na segunda-feira (11), a partir das 8h.