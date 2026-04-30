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FATALIDADE

Ciclista morre atropelado por um caminhão na Dutra em Lorena

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 2 min
Jesse Nascimento
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Reprodução
Ciclista morreu atropelado por caminhão na via Dutra
Ciclista morreu atropelado por caminhão na via Dutra

Um ciclista morreu atropelado por um caminhão na Via Dutra, em trecho de Lorena, na madrugada desta quinta-feira (30), na altura do km 56,6, no sentido Rio de Janeiro. A vítima morreu no local, em trecho de pista/acostamento no Parque das Rodovias.

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O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio culposo na direção de veículo automotor. A ocorrência foi comunicada à delegacia às 1h33, e o boletim foi emitido às 4h24.

A vítima foi identificada no boletim de ocorrência como Jorge do Nascimento, de 62 anos. Segundo o registro policial, equipes da Polícia Rodoviária Federal e de resgate foram acionadas para atender o acidente com vítima fatal.

Ciclista morre na Via Dutra em Lorena 

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem foi encontrado em óbito na pista/acostamento. Um caminhão envolvido no atropelamento permaneceu parado alguns metros à frente do ponto de impacto.

O condutor do caminhão relatou à polícia que trafegava pela rodovia quando visualizou, de forma repentina, um homem empurrando uma bicicleta parcialmente sobre a faixa lateral da pista.

Ainda segundo o relato registrado no boletim, havia uma carreta ao lado do caminhão, o que teria impedido uma manobra evasiva eficaz. O motorista disse ter feito apenas um pequeno desvio, sem tempo hábil para evitar a colisão.

Motorista parou após atropelamento na Dutra em Lorena

Após o impacto, o condutor parou cerca de 20 a 50 metros à frente, permaneceu no local e prestou atendimento, com auxílio de uma testemunha que acionou os serviços de emergência.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal e demais órgãos compareceram ao local, fizeram a sinalização, preservaram a área e adotaram os procedimentos cabíveis.

O teste do etilômetro realizado no condutor do caminhão teve resultado negativo, de 0,00 mg/L. O boletim também aponta que não foram constatados sinais de evasão, imprudência deliberada ou tentativa de fuga por parte do motorista.

Ciclista morre na Via Dutra em Lorena; investigação aguarda laudos

Segundo os policiais rodoviários, as circunstâncias iniciais indicam que a vítima entrou repentinamente na via, sem permitir reação eficiente do condutor do caminhão. A versão ainda será apurada pela Polícia Civil.

A bicicleta foi apreendida. O delegado determinou o registro da ocorrência para investigação em procedimento de polícia judiciária, que será instruído com laudos do Instituto de Criminalística e do Instituto Médico Legal.

Atropelamentos na Dutra preocupam motoristas e ciclistas

O caso em Lorena reforça o alerta para o risco de pedestres e ciclistas em trechos de rodovias de alta velocidade, especialmente durante a madrugada e em pontos próximos ao acostamento.

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