Um ciclista morreu atropelado por um caminhão na Via Dutra, em trecho de Lorena, na madrugada desta quinta-feira (30), na altura do km 56,6, no sentido Rio de Janeiro. A vítima morreu no local, em trecho de pista/acostamento no Parque das Rodovias.

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O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio culposo na direção de veículo automotor. A ocorrência foi comunicada à delegacia às 1h33, e o boletim foi emitido às 4h24.