Um ciclista morreu atropelado por um caminhão na Via Dutra, em trecho de Lorena, na madrugada desta quinta-feira (30), na altura do km 56,6, no sentido Rio de Janeiro. A vítima morreu no local, em trecho de pista/acostamento no Parque das Rodovias.
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O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio culposo na direção de veículo automotor. A ocorrência foi comunicada à delegacia às 1h33, e o boletim foi emitido às 4h24.
A vítima foi identificada no boletim de ocorrência como Jorge do Nascimento, de 62 anos. Segundo o registro policial, equipes da Polícia Rodoviária Federal e de resgate foram acionadas para atender o acidente com vítima fatal.
Ciclista morre na Via Dutra em Lorena
De acordo com o boletim de ocorrência, o homem foi encontrado em óbito na pista/acostamento. Um caminhão envolvido no atropelamento permaneceu parado alguns metros à frente do ponto de impacto.
O condutor do caminhão relatou à polícia que trafegava pela rodovia quando visualizou, de forma repentina, um homem empurrando uma bicicleta parcialmente sobre a faixa lateral da pista.
Ainda segundo o relato registrado no boletim, havia uma carreta ao lado do caminhão, o que teria impedido uma manobra evasiva eficaz. O motorista disse ter feito apenas um pequeno desvio, sem tempo hábil para evitar a colisão.
Motorista parou após atropelamento na Dutra em Lorena
Após o impacto, o condutor parou cerca de 20 a 50 metros à frente, permaneceu no local e prestou atendimento, com auxílio de uma testemunha que acionou os serviços de emergência.
Equipes da Polícia Rodoviária Federal e demais órgãos compareceram ao local, fizeram a sinalização, preservaram a área e adotaram os procedimentos cabíveis.
O teste do etilômetro realizado no condutor do caminhão teve resultado negativo, de 0,00 mg/L. O boletim também aponta que não foram constatados sinais de evasão, imprudência deliberada ou tentativa de fuga por parte do motorista.
Ciclista morre na Via Dutra em Lorena; investigação aguarda laudos
Segundo os policiais rodoviários, as circunstâncias iniciais indicam que a vítima entrou repentinamente na via, sem permitir reação eficiente do condutor do caminhão. A versão ainda será apurada pela Polícia Civil.
A bicicleta foi apreendida. O delegado determinou o registro da ocorrência para investigação em procedimento de polícia judiciária, que será instruído com laudos do Instituto de Criminalística e do Instituto Médico Legal.
Atropelamentos na Dutra preocupam motoristas e ciclistas
O caso em Lorena reforça o alerta para o risco de pedestres e ciclistas em trechos de rodovias de alta velocidade, especialmente durante a madrugada e em pontos próximos ao acostamento.