“Descanse em paz.”
A frase se multiplicou nas redes sociais após a morte do evangelista Tiago Pinheiro, nesta terça-feira (21), e resume a comoção que tomou conta de fiéis, amigos e familiares no Vale do Paraíba.
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Reconhecido pela atuação religiosa e pelo trabalho de evangelização, Tiago era uma figura conhecida na comunidade de Guaratinguetá, onde construiu uma trajetória marcada pela fé, pelo acolhimento e pelo apoio espiritual a quem precisava.
A causa da morte não foi divulgada.
Comoção e homenagens
Nas redes sociais, mensagens de despedida destacam o impacto deixado pelo evangelista. Amigos e seguidores ressaltam o compromisso de Tiago com a Palavra de Deus e a forma como levava mensagens de amor, esperança e fé por onde passava.
“Seu legado permanece nas sementes que plantou, nas palavras que compartilhou e no bem que espalhou”, diz uma das homenagens publicadas.
Entre as manifestações, amigos também expressaram pesar pela perda.
“Descanse em paz, meu amigo. Que Deus conforte os corações de familiares e amigos”, escreveu Carlos Santos.
“Eterno Tiaguinho, descanse em paz”, publicou Cátia Rodrigues.
Já Cláudia Pena destacou o privilégio de ter convivido com o religioso e prestou solidariedade à família.
Igreja lamenta perda
A IPMD Despertai também se manifestou, lamentando a morte e ressaltando o papel de Tiago na comunidade.
Em nota, a instituição afirmou que ele foi “um servo dedicado à obra de Deus, que marcou vidas com seu testemunho, amor e compromisso com o Evangelho”.