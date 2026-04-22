“Descanse em paz.”

A frase se multiplicou nas redes sociais após a morte do evangelista Tiago Pinheiro, nesta terça-feira (21), e resume a comoção que tomou conta de fiéis, amigos e familiares no Vale do Paraíba.

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