22 de abril de 2026
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EVANGELISTA

'Eterno Tiago': fé e dor no adeus ao evangelista morto no Vale

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
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“Descanse em paz.”

A frase se multiplicou nas redes sociais após a morte do evangelista Tiago Pinheiro, nesta terça-feira (21), e resume a comoção que tomou conta de fiéis, amigos e familiares no Vale do Paraíba.

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Reconhecido pela atuação religiosa e pelo trabalho de evangelização, Tiago era uma figura conhecida na comunidade de Guaratinguetá, onde construiu uma trajetória marcada pela fé, pelo acolhimento e pelo apoio espiritual a quem precisava.

A causa da morte não foi divulgada.

Comoção e homenagens

Nas redes sociais, mensagens de despedida destacam o impacto deixado pelo evangelista. Amigos e seguidores ressaltam o compromisso de Tiago com a Palavra de Deus e a forma como levava mensagens de amor, esperança e fé por onde passava.

“Seu legado permanece nas sementes que plantou, nas palavras que compartilhou e no bem que espalhou”, diz uma das homenagens publicadas.

Entre as manifestações, amigos também expressaram pesar pela perda.

“Descanse em paz, meu amigo. Que Deus conforte os corações de familiares e amigos”, escreveu Carlos Santos.

“Eterno Tiaguinho, descanse em paz”, publicou Cátia Rodrigues.

Já Cláudia Pena destacou o privilégio de ter convivido com o religioso e prestou solidariedade à família.

Igreja lamenta perda

A IPMD Despertai também se manifestou, lamentando a morte e ressaltando o papel de Tiago na comunidade.

Em nota, a instituição afirmou que ele foi “um servo dedicado à obra de Deus, que marcou vidas com seu testemunho, amor e compromisso com o Evangelho”.

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