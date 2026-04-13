A tecnologia de reconhecimento facial do programa Muralha Paulista auxiliou a captura de cinco homens procurados pela Justiça no último domingo (12).
Eles tentavam entrar na Neo Química Arena, na zona leste da capital, para acompanhar o jogo entre Corinthians e Palmeiras, mas foram interceptados pelo 2º Batalhão de Choque da Polícia Militar.
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Crimes e prisões
A operação foi possível pelo cruzamento de imagens em tempo real com o Banco Nacional de Mandados de Prisão. O sistema identificou os setores onde os homens estavam e eles foram abordados antes mesmo do início da partida.
Um dos homens, de 35 anos, é condenado no Amazonas pelo porte ilegal de arma. Outro, de 40 anos, tem mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de São Paulo por associação ao tráfico de drogas. Dois deles são procurados por dívidas cíveis (pensão alimentícia) e o último é condenado por constrangimento ilegal.
Os detidos foram conduzidos ao posto de comando montado no próprio estádio, onde as ordens judiciais foram ratificadas antes do encaminhamento às unidades prisionais.
Parceria
A parceria entre a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública) e os clubes paulistas tem se mostrado eficaz no combate à criminalidade em grandes eventos.
Além de capturar foragidos, o sistema é capaz de detectar uso de documentos falsos, ingressos ilegais, descumprimentos de sanções do Estatuto do Torcedor e também de localização de desaparecidos.
Muralha Paulista
Desde a implementação da parceria com arenas esportivas, o estado já fiscalizou mais de 2 milhões de torcedores.
O Muralha Paulista integra uma rede de câmeras públicas e privadas, utilizando leitores de placas e reconhecimento facial para cercar rotas de fuga e reduzir a reincidência criminal.