A tecnologia de reconhecimento facial do programa Muralha Paulista auxiliou a captura de cinco homens procurados pela Justiça no último domingo (12).

Eles tentavam entrar na Neo Química Arena, na zona leste da capital, para acompanhar o jogo entre Corinthians e Palmeiras, mas foram interceptados pelo 2º Batalhão de Choque da Polícia Militar.

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Crimes e prisões