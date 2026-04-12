Uma mulher foi presa pela Polícia Militar, na noite de sábado (11), suspeita de furtar produtos em lojas do CenterVale Shopping, em São José dos Campos. Segundo a PM, ela estava acompanhada de uma criança e confessou o crime.
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Policiais militares do 1º BPM/I foram acionados para atendimento de ocorrência de furto em andamento em um shopping, na avenida Deputado Benedito Matarazzo, região central de São José.
No local, a equipe fez contato com a segurança e funcionários de uma farmácia, que informaram que uma mulher havia sido flagrada saindo da loja com produtos sem efetuar o pagamento.
Foi realizada a abordagem e, inicialmente, a mulher negou o furto, alegando que os produtos talvez estivessem na mochila de sua filha menor de idade. Logo em seguida, segundo a PM, ela acabou confessando o crime.
Durante a abordagem, foram localizados diversos produtos de higiene pessoal na bolsa da mulher. Parte dos itens também havia sido furtada de outra loja do shopping, gerando um prejuízo aproximado de R$ 900.
A mulher foi presa por furto e corrupção de menores, sendo conduzida à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.