13 de abril de 2026
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FURTO

Mulher é presa por furtar produtos em lojas de shopping em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Produtos furtados pela mulher no shopping
Produtos furtados pela mulher no shopping

Uma mulher foi presa pela Polícia Militar, na noite de sábado (11), suspeita de furtar produtos em lojas do CenterVale Shopping, em São José dos Campos. Segundo a PM, ela estava acompanhada de uma criança e confessou o crime.

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Policiais militares do 1º BPM/I foram acionados para atendimento de ocorrência de furto em andamento em um shopping, na avenida Deputado Benedito Matarazzo, região central de São José.

No local, a equipe fez contato com a segurança e funcionários de uma farmácia, que informaram que uma mulher havia sido flagrada saindo da loja com produtos sem efetuar o pagamento.

Foi realizada a abordagem e, inicialmente, a mulher negou o furto, alegando que os produtos talvez estivessem na mochila de sua filha menor de idade. Logo em seguida, segundo a PM, ela acabou confessando o crime.

Durante a abordagem, foram localizados diversos produtos de higiene pessoal na bolsa da mulher. Parte dos itens também havia sido furtada de outra loja do shopping, gerando um prejuízo aproximado de R$ 900.

A mulher foi presa por furto e corrupção de menores, sendo conduzida à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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