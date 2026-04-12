Uma mulher foi presa pela Polícia Militar, na noite de sábado (11), suspeita de furtar produtos em lojas do CenterVale Shopping, em São José dos Campos. Segundo a PM, ela estava acompanhada de uma criança e confessou o crime.

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Policiais militares do 1º BPM/I foram acionados para atendimento de ocorrência de furto em andamento em um shopping, na avenida Deputado Benedito Matarazzo, região central de São José.