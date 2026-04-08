O empresário Joesley Batista, controlador da J&F, assinou contrato para participar do funding da Avibras Indústria Aeroespacial, empresa com sede em São José dos Campos e unidades no Vale do Paraíba. O funding é coordenado pelo Fundo Brasil Crédito, que arrecadou R$ 300 milhões com investidores privados. A informação é do jornal O Estado de S. Paulo.

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Além de ser o principal credor da empresa, em recuperação judicial desde 2022, o fundo foi o autor do plano alternativo de reestruturação da Avibras, já aprovado pela Justiça e por credores. A reportagem do Estadão apurou que a empresa deve fazer o anúncio final de sua reestruturação nas próximas semanas.