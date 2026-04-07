Moradores de Caçapava demonstram preocupação com a inclinação de postes de energia elétrica em pontos estratégicos do município, o que tem gerado receio de acidentes nas vias públicas. Três postes apresentam o problema e um deles está apoiado em pedaços de madeira.
Localidades
Na rua Capitão João Ramos duas estruturas apresentam inclinação progressiva, na esquina com a praça Doutor Pedro de Toledo e nas proximidades da Igreja Matriz, áreas de intenso fluxo de pedestres. Segundo relatos de moradores, esses postes já são substituições de unidades anteriores que apresentaram o mesmo problema de estabilidade.
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Outro ponto crítico apontado pela população está na avenida Bandeirantes, próximo à rotatória da avenida Cinderela, uma das principais vias de escoamento da cidade. Nessa área o poste é mantido em uma condição improvisada, amparado por pedaços de madeira.
Críticas
A persistência do problema tem gerado críticas à fiscalização dos órgãos públicos.
"A Prefeitura de Caçapava não enxerga, ou não quer enxergar esse problema", disse um morador lamentando a ausência de uma postura mais firme do poder público.
O que diz a EDP
Em resposta, por meio de nota enviada a OVALE, a concessionária EDP, distribuidora de energia responsável pelos postes, informou que uma inspeção técnica será realizada nos endereços citados nesta terça-feira (7).
Sobre o poste da avenida Bandeirantes, a empresa esclareceu que a estrutura passou por uma suplementação temporária, procedimento de segurança adotado após colisões de veículos até que a substituição definitiva seja executada.
"A medida segue normas de segurança e tem como objetivo garantir o fornecimento de energia da população até que o poste possa ser substituído definitivamente de forma programada e com o menor impacto ao trânsito local", afirma a empresa.
O que diz a Prefeitura de Caçapava
Procurada por OVALE, até o fechamento desta matéria, a Prefeitura de Caçapava não havia se posicionado sobre o caso. O espaço permanece aberto para manifestações.