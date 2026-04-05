O Hospital Municipal de São José dos Campos registrou 2.075 atendimentos a motociclistas vítimas de acidentes entre março de 2025 e março de 2026. Esse volume alto de urgências sobrecarrega as equipes de saúde e obriga a unidade a adiar cirurgias ortopédicas eletivas para priorizar os casos graves que chegam das ruas.
O número de ocorrências é tratado como um alerta de saúde pública pela prefeitura e pela SPDM, gestora da unidade.
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Números e impacto
Em média, são 173 ocorrências por mês, cerca de 40 por semana e quase seis atendimentos por dia envolvendo esse tipo de acidente. Os casos variam de ferimentos leves até situações mais graves, como fraturas, traumas ortopédicos, lesões neurológicas, escoriações extensas e necessidade de cirurgia.
O fluxo constante impacta diretamente a rotina hospitalar, afetando a disponibilidade de leitos, insumos e profissionais. O cenário gera prejuízos sociais e econômicos, já que muitos pacientes são afastados do trabalho por longos períodos, comprometendo a renda familiar e o sistema de seguridade social.
As autoridades reforçam que a redução desses índices depende da mudança de comportamento no trânsito. Menos acidentes significam menos sofrimento para as vítimas e uma rede de saúde mais eficiente, capaz de atender com equilíbrio todas as demandas da população de São José dos Campos.