05 de abril de 2026
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MÉDIA DE 6 POR DIA

HM socorre 6 motociclistas feridos por dia em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Algumas ocorrências resultam em cirurgias de emergência
Algumas ocorrências resultam em cirurgias de emergência

O Hospital Municipal de São José dos Campos registrou 2.075 atendimentos a motociclistas vítimas de acidentes entre março de 2025 e março de 2026. Esse volume alto de urgências sobrecarrega as equipes de saúde e obriga a unidade a adiar cirurgias ortopédicas eletivas para priorizar os casos graves que chegam das ruas.

O número de ocorrências é tratado como um alerta de saúde pública pela prefeitura e pela SPDM, gestora da unidade.

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Números e impacto

Em média, são 173 ocorrências por mês, cerca de 40 por semana e quase seis atendimentos por dia envolvendo esse tipo de acidente. Os casos variam de ferimentos leves até situações mais graves, como fraturas, traumas ortopédicos, lesões neurológicas, escoriações extensas e necessidade de cirurgia.

O fluxo constante impacta diretamente a rotina hospitalar, afetando a disponibilidade de leitos, insumos e profissionais. O cenário gera prejuízos sociais e econômicos, já que muitos pacientes são afastados do trabalho por longos períodos, comprometendo a renda familiar e o sistema de seguridade social.

As autoridades reforçam que a redução desses índices depende da mudança de comportamento no trânsito. Menos acidentes significam menos sofrimento para as vítimas e uma rede de saúde mais eficiente, capaz de atender com equilíbrio todas as demandas da população de São José dos Campos.

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