O Hospital Municipal de São José dos Campos registrou 2.075 atendimentos a motociclistas vítimas de acidentes entre março de 2025 e março de 2026. Esse volume alto de urgências sobrecarrega as equipes de saúde e obriga a unidade a adiar cirurgias ortopédicas eletivas para priorizar os casos graves que chegam das ruas.

O número de ocorrências é tratado como um alerta de saúde pública pela prefeitura e pela SPDM, gestora da unidade.

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Números e impacto