Morreu o jornalista Tarcísio Souza e Silva, de Taubaté, que fez carreira em grandes empresas, prefeituras e veículos de comunicação no Vale do Paraíba. A causa da morte não foi divulgada.

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Carinhosamente apelidado de “Sexta-Feira”, Tarcísio estava internado há tempos lutando contra problemas de saúde. Ele morreu na segunda-feira (30).