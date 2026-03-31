31 de março de 2026
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LUTO NA REGIÃO

Morre o jornalista Tarcísio Souza e Silva, referência em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Tarcísio Souza e Silva
Tarcísio Souza e Silva

Morreu o jornalista Tarcísio Souza e Silva, de Taubaté, que fez carreira em grandes empresas, prefeituras e veículos de comunicação no Vale do Paraíba. A causa da morte não foi divulgada.

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Carinhosamente apelidado de “Sexta-Feira”, Tarcísio estava internado há tempos lutando contra problemas de saúde. Ele morreu na segunda-feira (30).

O corpo do jornalista será velado e sepultado nesta terça-feira (31), no Cemitério São Benedito, em Taubaté. A cerimônia estava programada para começar às 6h.

Tarcísio é considerado uma referência para a comunicação social no Vale do Paraíba. Ele era muito conhecido nas indústrias da região, tendo trabalhado como Relações Públicas em grandes companhias, como Monsanto e Mecânica Pesada.

Ele também foi diretor de comunicação da Prefeitura de Taubaté no governo Waldomiro Carvalho, que comandou o Palácio do Bom Conselho entre 1977 e 1982. Além disso, Tarcísio foi diretor do jornal A Tribuna.

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